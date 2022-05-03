Як швидко і просто приготувати печиво з передбаченнями вдома (відео)

Інгредієнти:

Білки - 2 шт.

Цукор - 70 г

Ванільний цукор - 10 г

Сіль - щіпка

Борошно - 50 г

Рослинна олія - 30 г

Вода - близько 2 ч. л. (орієнтуємося по тісту, воно повинно вийти рідким)

Покрокове приготування печива

Білки збийте з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром в пишну піну. Додайте рослинну олію, борошно.

Залежно від густоти тіста додайте воду, одну, дві або три чайні ложки. Орієнтуйтеся по тісту, воно повинно бути рідким.

Розподіліть тісто на силіконовому килимку або пергаменті колами діаметром 8 см. Якщо будете використовувати пергамент, то обов'язково беріть з антипригарним покриттям, інакше буде складно зняти печиво. Випечені печеньки швидко остигають і ламаються при формуванні. Тому випікайте по 3-4 шт. за раз.

Випікайте в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці 4-5 хвилин, тісто має схопитися, краї зовсім трохи підрум'янитися. Не випікайте занадто довго, інакше печеньки підсохнуть і будуть тріскатися при формуванні.

Знімайте гаряче печиво за допомогою лопатки, кладіть його, швидко згортайте, злегка притискаючи краї. Потім за допомогою чашки або склянки складайте його, притискаючи до зовнішньої і внутрішньої сторін.

Коли все печиво сформовано, викладаємо його на деко і випікаємо все разом 5-7 хвилин, щоб воно підрум'янилося і підсохло.