ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Переможниця "Холостяка 11" Анна Богдан розповіла, чи спілкується з колишнім чоловіком

Новость на русском →
Неділя 27 червня 2021 13:11
Переможниця "Холостяка 11" Анна Богдан розповіла, чи спілкується з колишнім чоловіком Анна Богдан і Михайло Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Марина Настевич

Переможниця Холостяка 11 Анна Богдан, яка підкорила серце головного героя Михайла Заливако, раніше була одружена з колишнім главою Офіса Президента Володимира Зеленського Андрієм Богданом. Зараз дівчина з коханим відпочивають у Туреччині, де вони зустрілися і поспілкувалися з Катею Осадчою.

У відвертому інтерв'ю "Світському життю" обраниця Холостяка розповіла, чи підтримує спілкування з екс-чоловіком і як він відреагував на її перемогу в романтичному реаліті.

Дівчина заявила, що не знає, що думає Андрій Богдан з приводу її участі в проекті і нового її коханого, оскільки не підтримує з ним стосунки.

"Ми з колишнім чоловіком відносини не підтримуємо. Я зі своїми колишніми хлопцями і чоловіком не спілкуюся. Раз ми прийняли рішення розлучитися, навіщо продовжувати контактувати", - зазначила Анна.

За словами дівчини, прізвище Богдан на дівоче Сторожук вона не поміняла через метушню з документами.

"Потрібно багато часу з документами, міняти всі паспорти. Багато жінок в нашій країні - найближчий приклад моя мама, яка в розлученні з моїм татом - не змінювали прізвища. Я буду виходити заміж - я поміняю прізвище", - відповіла переможниця Холостяка.

У свою чергу Михайло Заливако поскаржився, що вони відчувають дискомфорт через надмірну увагу і додав, що на шоу він йшов не заради піару.

Нагадаємо, Анна Богдан розповіла, яким повинен бути справжній чоловік.

Також обраниця головного героя найромантичнішого проекту країни поділилася своїм досвідом схуднення - дівчина скинула 16 кг.

Читайте LITE в Google News
Холостяк Михаил Заливако
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
День молоді 2021: красиві листівки та привітання з яскравим святом
День молоді 2021: красиві листівки та привітання з яскравим святом