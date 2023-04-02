Был свидетелем в Гааге: новая история в музее "Голоса мирных"

Из-за российской агрессии Владимир потерял самых дорогих. Бомбы убили в его доме три поколения семьи: жену, дочь с годовалыми внуками-близнецами и сына-подростка.

Недавно Владимир снова поговорил с музеем: о том, как выступил свидетелем против путина в Гааге и как участники процесса восприняли его собственную историю.

"Там были прокуроры из Канады, из Америки, из Бангладеш и из Франции. Они просто подходили и говорили, что я мужественный человек и правильно делаю, что доказываю все это. Женщина-судья вообще сидела и плакала. Такая сейчас жизнь: сегодня живешь, завтра прилетело - и все, тебя нет. А твои показания останутся", - делится Владимир.

По словам прокурора, показания, предоставленные украинцами на народном суде, будут добавлены в дело во время официального уголовного суда над путиным в Гааге.

"Народный суд - такая первая ласточка. Хотелось бы дожить до того, чтобы путина вместе с лукашенко судить в Гааге. Дождаться реального суда, реального заключения. Тысячи людей причастны к тому, что делается в Украине… чтобы все понесли наказание. Но в первую очередь это Путин и Лукашенко", - добавляет он.

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