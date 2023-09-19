Из-за обстрела Львова сгорел склад с 300 тоннами гуманитарной помощи

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на заявление гуманитарного координатора ООН в Украине Дениз Браун.

"Я решительно осуждаю российский авиаудар, который уничтожил склад неправительственной организации "Каритас-Спес" во Львове, западная Украина, сегодня утром. Жизненно важный гуманитарный объект, который содержал примерно 300 тонн гуманитарной помощи, сгорел дотла", - отметила она.

По словам Браун, нападения на гуманитарные активы усиливались в течение года и, наконец, повлияли на тех, кто страдает от ужасных последствий войны. Она напомнила, что гуманитарные работники, объекты и активы защищены международным гуманитарным правом.

"Прямые или неизбирательные нападения строго запрещены. Международное гуманитарное право - это не выбор, это обязательство, которое нужно соблюдать", - констатировала она.

Обстрел Львова 19 сентября

Во время массированного обстрела по Украине Львов атаковали беспилотники-камикадзе в количестве 18 штук, 15 из которых удалось сбить, из-за чего начался масштабный пожар, из-под завалов достали двух человек, мужчина в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что из-под завалов достали тело мужчины, который работал на складе. Как рассказал мэр Львова Андрей Садовый, пожар произошел на складах, где хранилась гуманитарная помощь, продукты питания и "последствия очень сложны".