История тризуба берет начало во времена Киевской Руси. Этот знак на протяжении многих десятилетий является символом борьбы украинцев за собственное государство. Тризуб был гербом УНР, а в 1992 году стал официальным гербом Украины.

Интересными фактами о тризубе делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в Facebook.

Факты о тризубе, которые вы могли не знать

Трезубец - это личный знак Владимира Святославича. Трезубец происходит от двузуба и является его графическим изменением для того, чтобы отличить знак сына (Владимира) от отца (Святослава) и братьев (Ярополка и Олега).

"Мы бы никогда не узнали, что тризуб знак Владимира Великого, если бы князь не чеканил собственную монету с изображением тризуба и подписью, что это именно его монеты", - говорит Алферов.

Тризуб в 1918-1920 гг. был гербом Украинской народной республики и Украинского Государства, 1939 г. - гербом Карпатской Украины, в 1941 г. - Украинского Государства, провозглашенного 30 июня 1941 г.

Сребник Владимира Великого из "Городницкого клада" (2020 г.) - самого крупного найденного клада серебряников за последние 150 лет (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov

"Тризуб стал известен абсолютному большинству украинцев в начале 1918 г., когда попал на украинские банкноты, государственные печати и военную форму. Именно с тех пор он стал символом борьбы за независимость", - отмечает историк.

Существует более 40 гипотез о значении тризуба.

"Тризуб - это свидетельство нашего исторического наследия от Руси. Во времена Руси княжеские знаки - тризубы, двузубы и другие - были известны под названием "пятно", "знамение", "печать". Название "тризуб" - термин ученых ХIX века", - говорит Алферов.

Он добавляет, что с 2022 года тризуб стал мировым символом борьбы украинцев за независимость и свободу с империей зла - Россией.