Бутусов про звільнених з ЗСУ розвідників: займалися операцією з ліквідації Гіві і Захарченка

Українські військові розвідники, які готували спецоперацію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", також були залучені в заходи з упіймання та ліквідації інших відомих бойовиків на окупованій частині території Донбасу, розповів журналіст Юрій Бутусов.

Він обурюється, що після скандальної історії зі зривом операції по "вагнерівцях" всіх розвідників, які брали участь в її підготовці, потім ще й звільнили з лав ЗСУ, в тому числі зняли й керівника ГУР Міноборони Василя Бурбу.

"Генерал-полковник був звільнений з посади, ви чули, яким чином - за один день, так (клацнув пальцями, - Ред.). Просто без слів, ніхто не спілкувався. Взяли, викинули людину", - говорить головний редактор видання "Цензор.НЕТ".

Бутусов нагадав, що звільнення відбулося 15 місяців тому, і за весь цей час, а також за всю свою попередню кар'єру, Бурба не давав жодного інтерв'ю.

"Але він вийшов і сказав головне для нього - що є розвідники, які готували цю операцію, які готували багато інших операцій, які керували знищенням багатьох російських терористів. У цій операції брали участь люди, які безпосередньо брали участь у ліквідації відомих терористів Гіві, Мотороли, ватажка "ДНР" Захарченка", - сказав журналіст.

Він додав, що в операції по затриманню "вагнерівців" брали участь і готували люди, які керували, в тому числі й захопленням "ДНРівця" Володимира Цемаха, підозрюваного у справі про збитий рейс MH17. Тоді бойовика включили у список обміну і передали Росії, звільнивши десятки українців з полону.

У цьому контексті Бутусов нагадав, як керівництво держави тоді вітало цей процес.

"На жаль коли треба оплески - влада є, а коли треба відповідати за тих людей, хто робить роботу і захищає країну - влади нема. Ось такий у нас парадокс в країні відбувається. І Бурба говорить про розвідників, яких підставили, яких викинули на вулицю, звільнили з військової служби. За що?!!" - емоційно висловився він.

Тут варто зазначити, офіційних даних, хто причетний до ліквідацій в окупованому Донецьку бойовика угруповання "ДНР" Михайла Толстих на прізвисько "Гіві" у лютому 2017 року, вибуху в ліфті будинку ватажка угруповання "Сомалі" Арсена Павлова (Мотороли) у жовтні 2016 року, а також вибуху у кафе ватажка "ДНРівців" Олександра Захарченка наприкінці серпня 2018 року - немає.

У новому випуску ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" 19 листопада гості студії - Яніна Соколова, Олександр Турчинов, Олександр Литвиненко, Давид Арахамія та інші - обговорюють довгоочікуване розслідування Bellingcat. Також експерти розказують, чи є при владі ворожі агенти і як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" українці висловилися про те, чи повинна Україна тимчасово прихистити біженців з білоруського кордону.



Також у студії розповіли, чому так дешево продали завод "Більшовик" у Києві.



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Крім того, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав рецепт того, як зробити дороги України безпечними та зменшити смертність внаслідок ДТП.



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