"Свекольная" вода для комнатных растений: как приготовить суперудобрение

Как свекла может помочь вазонам?

Специалисты говорят, что отвар из свеклы служит отличным удобрением, идеально подходящим для всех видов цветущих растений.

Дело в том, что при варке в воду идет невероятно большое количество питательных элементов, содержащихся в свекле. Поэтому готовый отвар может похвастаться своим богатым минеральным составом.

Свекольная вода богата калием, магнием, фтором, марганцем и фосфором. И громкое – с приготовлением такого средства справится каждый.

Комнатные растения пойдут в рост со свекольным удобрением (фото: freepik)

Рецепт приготовления подкормки

Хорошо промываем свеклу, выкладываем ее в кастрюлю и заливаем водой. Отвариваем овощ до готовности. Достаем свеклу из кастрюли и переливаем полностью остывший отвар в емкость, удобную для использования.

Разбавляем его чистой водой в соотношении 1:1.

Использовать свекольный отвар как удобрение следует не чаще одного раза в неделю. Такого не очень частого полива достаточно для обильного цветения и профилактики различных заболеваний.