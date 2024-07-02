Буронец или бурачинка: рецепт холодного украинского супа

Этот холодный суп без мяса, как и борщ, был одним из самых популярных первых блюд. Готовили буронец в основном из молодого картофеля и листьев свеклы, иногда добавляя кукурузную крупу и свиные ребрышки.
О том, как готовить буронец, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Для того чтобы приготовить холодный суп бурачинку, нужны следующие продукты:
Для приготовления буренка лучше выбирать молодой картофель одинакового размера - так он приготовится быстро и одновременно. Кроме этого, по этому рецепту разрезать картофель не нужно - поэтому следует выбирать мелкие картофелины.
Молодой картофель не требует снятия кожуры, поэтому просто промойте его и почистите щеточкой.
Переложите картофелины в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы только покрыть картофель - много жидкости не нужно, ведь бурачинка готовится на кефире или простокваше. Варите картофель до готовности.
В это время подготовьте следующий ингредиент - кукурузную крупу. Кроме смены вкуса блюда, она делает суп более густым и сытным. Для буронца лучше выбирать кукурузную крупу среднего помола.
Промойте крупу холодной водой, чтобы очистить ее от возможного мусора. Сделайте это дважды или трижды в соответствии с состоянием загрязнения.
После этого промытую крупу залейте кипятком примерно на 15 минут, пока варится картофель - и крупа будет почти готова.
Предварительное замачивание предотвращает прилипание крупы к кастрюле и, соответственно, пригорание. После замачивания кукурузная крупа должна увеличиться почти в три раза.
Замочите кукурузную крупу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Когда картофель будет готов, посолите его в соответствии со своим вкусом. Обязательно полностью приготовить картофель до того, как добавлять кефир - иначе он не разварится в кислой среде.
Чем кислее будет молоко или кефир - тем кислее будет суп. Поэтому рекомендуют использовать как можно более свежий продукт - при нагревании он меньше будет менять вкус.
Кефир или кислое молоко также нужно правильно подогреть до того, как добавлять в картофель. Для этого налейте кислую жидкость в отдельную кастрюльку и, постоянно помешивая, доведите до температуры в 90 градусов, когда молоко будет кипеть.
Помешивать жидкость необходимо для того, чтобы предотвратить образование сыра - в этом случае продукт нельзя будет использовать для супа. Подогретую жидкость влейте в кастрюлю с картофелем, также добавьте крупу.
Промойте свекольные листья, лук и укроп, осторожно уберите влагу полотенцем или салфетками. Измельчите укроп и лук, отдельно нарежьте свекольные стебли и листья. Поскольку стебли толще листьев, их необходимо добавить в суп раньше листьев.
Отварите в супе нарезанные свекольные стебли в течение нескольких минут. При варке свекольные стебли, как и свекла, будут придавать супу приятный розовый цвет.
После этого добавьте свекольные листья, лук и укроп - и перемешайте суп.
Добавьте зелень в буронец (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Листья свеклы, как и лук и укроп, не требуют длительного отваривания - поэтому достаточно перемешать суп, проварить его 2-3 минуты и охладить, поместив кастрюлю в большую посуду с холодной водой.
Перед подачей заправьте суп сметаной - и после этого буронец готов.
Недавно мы рассказывали о том, как готовить холодный крем-суп со свеклой и брынзой.
К тому же писали о том, как готовить гаспачо с фасолью и огурцом.