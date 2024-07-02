Буронец или бурачинка: рецепт холодного украинского супа

Что нужно для холодного украинского супа

Для того чтобы приготовить холодный суп бурачинку, нужны следующие продукты:

молодой картофель - 500 г;

молодые листья свеклы со стеблями - 1 пучок;

сметана - 4 ст. л.;

вода - 1 л;

кефир или кислое молоко -1 л;

зеленый лук - 3-4 стебля;

кукурузная крупа - 100 г;

свежий укроп - пучок;

соль - по вкусу.

Как готовить холодный украинский суп буронец

Для приготовления буренка лучше выбирать молодой картофель одинакового размера - так он приготовится быстро и одновременно. Кроме этого, по этому рецепту разрезать картофель не нужно - поэтому следует выбирать мелкие картофелины.

Молодой картофель не требует снятия кожуры, поэтому просто промойте его и почистите щеточкой.

Переложите картофелины в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы только покрыть картофель - много жидкости не нужно, ведь бурачинка готовится на кефире или простокваше. Варите картофель до готовности.

В это время подготовьте следующий ингредиент - кукурузную крупу. Кроме смены вкуса блюда, она делает суп более густым и сытным. Для буронца лучше выбирать кукурузную крупу среднего помола.

Промойте крупу холодной водой, чтобы очистить ее от возможного мусора. Сделайте это дважды или трижды в соответствии с состоянием загрязнения.

После этого промытую крупу залейте кипятком примерно на 15 минут, пока варится картофель - и крупа будет почти готова.

Предварительное замачивание предотвращает прилипание крупы к кастрюле и, соответственно, пригорание. После замачивания кукурузная крупа должна увеличиться почти в три раза.

Замочите кукурузную крупу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Когда картофель будет готов, посолите его в соответствии со своим вкусом. Обязательно полностью приготовить картофель до того, как добавлять кефир - иначе он не разварится в кислой среде.

Чем кислее будет молоко или кефир - тем кислее будет суп. Поэтому рекомендуют использовать как можно более свежий продукт - при нагревании он меньше будет менять вкус.

Кефир или кислое молоко также нужно правильно подогреть до того, как добавлять в картофель. Для этого налейте кислую жидкость в отдельную кастрюльку и, постоянно помешивая, доведите до температуры в 90 градусов, когда молоко будет кипеть.

Помешивать жидкость необходимо для того, чтобы предотвратить образование сыра - в этом случае продукт нельзя будет использовать для супа. Подогретую жидкость влейте в кастрюлю с картофелем, также добавьте крупу.

Промойте свекольные листья, лук и укроп, осторожно уберите влагу полотенцем или салфетками. Измельчите укроп и лук, отдельно нарежьте свекольные стебли и листья. Поскольку стебли толще листьев, их необходимо добавить в суп раньше листьев.

Отварите в супе нарезанные свекольные стебли в течение нескольких минут. При варке свекольные стебли, как и свекла, будут придавать супу приятный розовый цвет.

После этого добавьте свекольные листья, лук и укроп - и перемешайте суп.

Добавьте зелень в буронец (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Листья свеклы, как и лук и укроп, не требуют длительного отваривания - поэтому достаточно перемешать суп, проварить его 2-3 минуты и охладить, поместив кастрюлю в большую посуду с холодной водой.

Перед подачей заправьте суп сметаной - и после этого буронец готов.