Бумбокс показали кліп на пісні "Твій номер" і "Плющ": українці в захваті

Бумбокс показали довгоочікуваний кліп на пісні "Твій номер" і "Плющ", які увійшли до другої частини альбому "Таємний Код: Рубікон".

Цікаво, що з моменту прийняття рішення зняти кліп і до його виходу пройшло всього 20 днів. Насправді навіть менше, тому що знятий був не один кліп, а два - 6 грудня продюсер Бумбоксу Олексій Согомонов вирішив зняти кліп не тільки на пісню “Твiй номер”, за яку вболіває Андрій Хливнюк, але об'єднати її з піснею “Плющ”.

"Ця ідея спала на думку не мені. Приїжджаю я такий в офіс до себе і тут мені мій партнер Олексій Согомонов говорить: “Андрій, от послухай мене”. Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри. Я кажу: “Тааак”. А він далі: “Тур щойно скінчився. Тобі треба акумулювати сили, але мусимо видати другу частину платівки, як ти і обіцяв у численних інтерв’ю. Я хочу зробити відео на дві пісні одразу”. А я кажу: “Як ти собі це уявляєш? Вони дуже різнопланові”. Він каже: “Давай знімемо на пісні “Твій номер” і “Плющ” у такій послідовності одну велику роботу”. Я кажу: “А в чому суть? За сюжетом вони не можуть збігатися. Одна пісня - “Твій номер” про кохання, про щастя, коли ліричний герой літає, закохавшись. А інша, навпаки, на вірші класика української літератури Лесі Українки про розлуку. Як можна ці теми вкласти в один відеоряд?”. А він мені каже: “А от побачиш. Приїжджай на майданчик, нехай пройде підготовка як завжди – стилісти, кольорова гама і таке інше. Продюсери все зроблять. А ти приїжджай на майданчик і все зрозумієш”, - коментує нову подвійну роботу фронтмен гурту.

Бумбокс - Твiй номер/Плющ

Нову відеороботу вже встигли зацінити десятки тисяч шанувальників якісної української музики, про що вони пишуть у коментарях до кліпу.

Якщо слухати ці дві пісні в навушниках в автобусі, то можна закохати в себе пару людей

Сильно! В стилі неповторного Бумбокса!

Ну як ви це робите, ви сяєте навпроти! До мурашок!

Как я люблю этот голос! Эту глубину текстов. Бумбокс всегда в моем сердце!

Подвійний кліп – подвійний респект, дядєчкі!

Емоції зашкалюють. Це просто неймовірно, як можна спочатку драйвувати, а потім сидіти і плакати. Хлопці, браво!

Дякую! Нарешті усмішка Андрія у кліпі! Щирі, добрі, закохані очі! Спасибі вам за те, що робите! Не хочу писати багато, але це бомба!

І нехай це чудове творіння потрапить в топ!

То дуже круто! Я щаслива, що живу з вами в один час і в одній країні! Я в захваті від цих пісень, кожну фразу можна розбирати на цитати. Сльози…

Щиро дякую. Мій ранок почався з посмішки і згадкою про моє перше кохання. Дуже теплі пісні, кожен в них може згадати себе.

Нагадаємо, нещодавно Потап створив творче тріо з Поляковою і Винником.