Бульйон, подорожник і розтирання: лікар спростував популярні міфи про лікування дітей

Міфи про лікування дітей (Колаж РБК-Україна)

Лікар-педіатр назвав найбільш неефективні способи лікування дітей

Лікування дітей від гострих респіраторних захворювань в домашніх умовах супроводжується способами, від яких немає користі, а в деяких випадках можуть виникнути додаткові проблеми.

Які способи лікування дітей, рекомендовані ще нашими бабусями, не варто застосовувати, розповів практикуючий лікар-педіатр Євген Тімаков, пише "КП в Україні". Він наполегливо радить батькам не збивати температуру до 38 градусів і не купати дітей в марганцівці.

Висока температура і спиртові обтирання

Батьки впевнені, що якщо піднялася температура, то потрібно терміново її збивати. Але лікар радить не робити цього до 38,5 градуса. Підвищена температура тіла – це знак того, що організм бореться з інфекцією. Виняток: новонароджені, діти зі слабким серцем або індивідуальна непереносність підвищеної температури.

Не варто робити дітям спиртові обтирання, компреси на основі спирту – це дуже небезпечно, оскільки алкоголь всмоктується в шкіру дитини, проникає в кров і здатний викликати алкогольну інтоксикацію, що для ослабленого організму неприпустимо.

Кашель і гаряча картопля

Старий бабусин спосіб – дихати над гарячою картоплею, щоб позбутися нежитю і кашлю. Насправді такі інгаляції дуже небезпечні, через те, що гарячий пар подразнює слизові оболонки верхніх дихальних шляхів і може погіршити перебіг хвороби.

Знезараження за допомогою подорожника і марганцівки

Марганцівка з метою знезараження вже давно застарілий міф, але мами продовжують купати немовлят в рожевій воді. Невелика кількість – абсолютно марна. Для знезараження води треба брати не менше 10 г марганцівки на 10 л води, а ця доза небезпечна не тільки для дитини, але і для дорослого, і здатна обпалити шкіру.

Подорожник при подряпинах і ранах здатен знезаразити, бо він містить вітамін К і флавоноїди, але є одна проблема – екологічно чистих подорожників практично не буває. І будь-який лист, зірваний у дворі або біля дороги, містить купу бруду, які можна занести в рану. Краще вже взяти звичайний бактерицидний пластир.

Опіки та соняшникова олія

Місце опіку не можна змащувати олією, через те, що це не пом'якшує рану, а створює жирну плівку, яка утрудняє відтік тепла і гною з рани. Опік краще всього спочатку промити холодною проточною водою.

Застуда і малинове варення

Малинове варення при застуді – не найкраще рішення, тому, що організм під час хвороби й так втрачає вологу, а малина її виводить додатково з потом. Можна пити чай з малиною, але і при цьому обов'язково збільшити кількість рідини. А краще всього пити малину в період одужання, оскільки вона підтримає вітамінами та апетит додасть.

Курячий бульйон при застуді

Давній перевірений спосіб – хворого треба напоїти курячим бульйоном. Однак на початку хвороби та при високій температурі він може викликати негативний ефект – пурини, які виділяються при варінні сприяють високій концентрації солей в сечі та можуть викликати бродіння в кишківнику.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі дали рекомендації, як уберегти організм від грипу та ГРВІ.