"Было ужасом ехать из Донбасса в Киев - на фронт": история военкора в музее "Голоса мирных"

"Жена позвонила около четырех утра. Я сделал кофе, оделся, закурил сигарету, вышел на балкон и стал ждать, когда проснутся коллеги. В Киев я приехал уже вечером 25 февраля 2022 года", - вспоминает Андрей. И добавляет, что это было ужасом для него: в первый день вторжения ехать из Донбасса в Киев – на фронт.

Ракетные обстрелы, бои вокруг городов, оккупация, поезда с беженцами, ночевки в бомбоубежищах и в метро - каждый день украинцы видели и проживали новые ужасы. А самый эмоциональный для военкора момент произошел в Ирпене 6 марта. Люди выходили через зеленый коридор, когда россияне начали минометный обстрел.

"Одна из мин упала в 15 метрах от меня. Она убила женщину, двоих детей и мужчину, который шел рядом с ними. Мы сразу подошли к этому месту. Я видел собственными глазами смерть детей. Потом было очень много эмоциональных моментов, но именно этот врезался в память", - признается Андрей.

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