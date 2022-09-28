"Было бы написано на украинском языке в паспорте": в Казахстане из гостиницы выгнали россиян

В России сейчас идет "частичная" мобилизация. Мужчины призывного возраста массово бегут из страны-агрессора в Казахстан. Однако там им устраивают проверку Крымом.

Жительница Крыма рассказала, что после недельной командировки она заселилась с мужем в гостинице в Казахстане.

"Заселились в гостиницу и купили шашлык, сидим едим. Владельцам сказали, что мы вообще такие хорошие жильцы, можно мы стол вынесем на улицу? Нам сначала не разрешили", - сказала она.

Муж женщины сказал, что на них еще никто не жаловался, ведь они очень хорошие люди.

После этого у женщины взяли паспорт и спросили откуда она. Женщина заявила, что они из Крыма. Но житель Казахстана переспросил: "украинка?

"Прикол в том, что он берет мой паспорт и говорит откуда вы. Я говорю из Крыма, но он спросил: "украинка?" Я говорю - крымчанка. Казах снова спросил, украинка ли. Я еще раз ответила, что я крымчанка", - рассказала женщина.

Однако их выгнали из гостиницы и сказали, чтобы они искали себе другое место, где переночевать.

"Было бы написано на украинском языке у вас в паспорте, это было бы просто замечательно. Снова унижают россиян в Казахстане", - объяснила она.

Отметим, что сначала женщина сказала, что она крымчанка, а затем - россиянка и ущемляют ее права.