"Було б написано українською мовою в паспорті": у Казахстані з готелю вигнали росіян

У Росії зараз триває "часткова" мобілізація. Чоловіки призовного віку масово тікають із країни-агресора до Казахстану. Однак, там їм влаштовують перевірку Кримом.

Жителька Криму розповіла, що після тижневого відрядження вона заселилась з чоловіком у готелі в Казахстані.

"Заселились у готель та купили шашлику, сидимо їмо. До власників сказали, що ми взагалі такі хороші мешканці, можна ми стіл винесемо на вулицю? Нам спочатку не дозволили", - сказала вона.

Чоловік жінки сказав, що на них ще ніхто не скаржився, адже вони дуже хороші люди.

Після того у жінки взяли паспорт та запитали звідки вона. Жінка заявила, що вони з Криму. Але житель Казахстану перепитав: "українка?

"Прикол в тому, що він бере мій паспорт і каже звідки ви. Я кажу з Криму, але він запитав: "українка?" Я кажу - кримчанка. Казах знову запитав, чи українка. Я ще раз відповіла, що я кримчанка", - розповіла жінка.

Однак, їх вигнали з готелю та сказали, щоб вони шукали собі інше місце де переночувати.

"Було б написано українською мовою у вас в паспорті, то було б просто чудово. Знову принижують росіян в Казахстані", - пояснила вона.

Зазначимо, що спершу жінка сказала, що вона кримчанка, а потім - росіянка і ущемляють її права.