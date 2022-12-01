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Были кулинарными гуру. Неандертальцы были гораздо умнее, чем мы думаем

Оказывается, наши пещерные предки обожали ореховые блины (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Группа британских археологов обнаружила обугленные остатки пищи в двух пещерах Шанидар в Ираке и Франхте в Греции. В результате исследований был обнаружен состав блюд, которые готовили предки современного человека.

Об этом сообщают на сайте Smith Sonian Mag.

Какие блюда приготовляли неандертальцы?

Исследователи проанализировали остатки обугленной пищи в двух местах - пещере Шанидар в горах Загрос в Ираке и пещере Франхти в Греции.

Чтобы получить представление о том, как неандертальцы готовили еду, ученые обнаружили доказательства того, что древние люди использовали разнообразные ингредиенты, процессы и интересные решения.

"Наши находки являются первым настоящим свидетельством сложной кулинарии и пищевой культуры среди неандертальцев", - говорит Линда Геддес из Guardian.

Анализ исследователей показывает, что ранние современные люди не просто потребляли белок животных, а имели сложный рацион по широкому выбору растений и изменялся в зависимости от месторасположения.

Наши предки также использовали "разные уловки, чтобы сделать свою пищу вкуснее", например замачивание и измельчение. Чтобы понять диету неандертальца, археологи попытались воспроизвести и съесть что-то вроде блюда людей того времени.

Для приготовления они использовали семена, найденные вблизи пещер. Из него вышло что-то вроде блинчиков, которые были действительно вкусными с ореховым привкусом.

Поэтому вполне возможно, что наша любовь к мягким блинам происходит еще со времен пещер и добывания огня из камня и палки.

Наверное, неандертальцы любили ореховые блины (фото: Freepik)

Раньше мы показывали фото бани на побережье Красного моря, которой больше 2000 лет!

Также рассказывали об артефакте, на котором написано очень обучающее послание от предков.

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