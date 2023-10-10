"Была в ужасном состоянии": снайперша Евгения Эмеральд призналась, когда ушла от мужа

Когда снайперша разошлась с мужем

Евгения поблагодарила поклонниц за поддержку и призналась, что отношения завершились гораздо раньше - еще летом.

"У меня все хорошо. Я ушла не вчера, а 4 месяца назад. Когда летом я не выходила в сторис и говорила, что не сплю из-за ребенка, на самом деле я была в ужасном состоянии и мне понадобилось время, чтобы вернуть себе себя. Сейчас я полна сил и энергии, чтобы жить и радоваться", - рассказала она.

Евгения Эмеральд рассказала о разводе с мужем (скриншот: instagram.com/emerald.evgeniya)

В частности, на развод она намекала в сообщении, которое выложила еще в августе. Тогда она написала эти слова под эффектными фото

"Много-много месяцев назад я внутри умерла. Но сегодня я возродилась и вспомнила кто я есть. Непокоренная и несгибаемая", - написала под фото она.

Готова ли снайперша к новым отношениям

Эмеральд также ответила мужчинам, которые уже ухаживают за ней и зовут на свидание. Она заявила, что может быть готова к встречам только после официального развода.

"Дорогие кавалеры, не надо меня звать замуж и на кофе. Хоть я и шутила о гульках, но это только юмор и сарказм. Сейчас у меня маленький ребеночек на руках и мне не до этого всего. Каждая женщина поймет. Как только я получу официальный развод, возможно, я буду готова к свиданиям. Пока нет", - написала снайперша.

Кроме того, она призвала женщин учиться на ее примере. По ее словам, любая боль проходит, нужно себя любить и не ждать, что люди изменятся.

Евгения Эмеральд рассказала о разводе с мужем (скриншот: instagram.com/emerald.evgeniya)

Добавим, что в сентябре 2023 года Евгения Эмеральд удалила из социальных сетей фотографии с мужем и намекнула на развод.

Евгения Эмеральд и военный Евгений Стипанюк в апреле стали родителями дочери Афины.