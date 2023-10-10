Помогала военным и была "светлым человеком": умерла известная детская писательница и поэтесса

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост дочери на странице писательницы в Facebook .

Что известно

Дочь рассказала, что обо всех деталях захоронения писательницы она сообщит позже.

"Уважаемые друзья. Светлый и прекрасный человек Мария Морозенко сегодня умерла. Позже предоставим информацию о захоронении", - говорится в сообщении.

О смерти 54-летней Марии Морозенко известила и журналистка Ольга Мусафирова. По ее словам, 8 октября писательница приезжала в военный госпиталь, чтобы привести волонтерский воскресный обед.

"То есть, вчера, в воскресенье, она в последний раз привезла в военный госпиталь волонтерский воскресный обед. Как возила все месяцы этой страшной войны. И ребята, как всегда, благодарили ее за материнскую заботу и улыбались, а она им говорила - "До встречи!" - написала Ольга Мусафирова.

Мария Морозенко (фото: facebook.com/morozenko.mariya)

Глава Национального союза писателей Михаил Сидорожневский рассказал, что Мария Николаевна была всегда в центре внимания - улыбчивая, не безразличная к другим, очень внимательная к каждому, кто обращался к ней за помощью.

"Мария Морозенко навсегда останется в нашей памяти очень светлым и чувственным человеком, талантливым поэтессой и прозаиком, знатоком украинского фольклора. Ее внезапная смерть ошеломляет и поражает, ведь нас оставил человек, который был образцом человеческих добродетелей, многомерная и незаурядная, которая имела дар слова и Божье благословение на ежедневный трудный писательский труд", - говорится в сообщении.

Мария Морозенко (фото: facebook.com/morozenko.mariya)

Чем известна Мария Морозенко

Мария Морозенко (настоящая фамилия - Мороз) - известная украинская детская писательница и поэтесса, член Национального союза писателей Украины, литературный редактор, филолог, лауреатка многих литературных премий. Также она возглавляла киевскую организацию НСПУ.

В 2018 году Мария Морозенко стала лауреаткой премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки. В номинации "Литературные произведения для детей и юношества" победителями признали ее повести "Іван Сірко. Великий характерник", "Іван Сірко. Славетний кошовий".

Мария Морозенко (фото: facebook.com/morozenko.mariya)