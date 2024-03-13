Был вес всего 570 г: во Львове за более чем 100 дней спасли преждевременно рожденную Еву

Во Львове выходили девочку, родившуюся с весом всего 570 г на 25 неделе беременности. Маленькая девочка находилась в перинатальном центре 110 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Львовского областного клинического перинатального центра .

В каком состоянии был ребенок

По словам медиков, сразу после родов новорожденную Еву госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, там она провела 50 дней.

При выхаживании малыши применяли искусственную вентиляцию легких и осуществляли респираторную поддержку через высокопоточные канюли.

Девочки проводили заместительную терапию сурфактантом, антибактериальную терапию и парентеральное питание.

С первых дней жизни Ева получала донорское молоко из Банка грудного молока Львовского областного клинического перинатального центра.

Когда состояние новорожденной стабилизировалось, ее перевели на второй этап выхаживания, там малыш провел еще 60 дней.

Медики обеспечивали ей респираторную поддержку, ингаляционную и инфузионную терапию, коррекцию ретинопатии и курсы массажа.

После всего продолжительного периода девочку выписали домой с массой тела 2500 г и ростом 42 см.

Дальше девочке нужно посещать отделение медицинской реабилитации, там за ее здоровьем будут наблюдать врачи-педиатры и смежные специалисты.

Во Львове преждевременно родилась девочка (фото: facebook.com/people/Клинический-перинатальный-центр)