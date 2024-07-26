"Был кризис": Ярослава Гресь рассказала, как спасла брак

Думала, чувства ушли

Гресь и Федорив поженились в 2015 году, они воспитывают четырех детей.

"У нас был кризис, это был чрезвычайно тяжелый период, когда я поняла, что мы живем две параллельные жизни. Из-за того, что я была постоянно сама в командировках, рассветах и закате. И это одиночество стало моим главным спутником", - призналась Ярослава.

"Я стала одинокой в кругу своей семьи, потому что ты ничем не делишься, так мало проводишь с ними времени, что не хватает на чувство. Ведь первые вопросы, которые ты обсуждаешь этот бытовые вопросы, потом ты собрала чемодан, и тебя нет. Так сейчас у многих людей", - добавила она.

Гресь и ее муж (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

Кризис наступил в декабре, когда Гресь осознала, что стал очень одиноким. Впрочем, ее избранник понимал причины проблемы, поэтому не захотел терять эти отношения.

"Надо должное отдать моему мужу, который говорил, что это полная х*рня. Он сказал: "Я тоже одинок, но не готов сказать, это конец, потому что вокруг

развелось большое количество друзей и знакомых". Андрей говорил, "Нет, мы должны за это побороться, у нас очень классная семья, я люблю тебя", - вспомнила Ярослава.

"Я думала он меня не любит, чувства ушли. У нас произошло много болезненных

разговоров, и я очень благодарна своему мужу, он единственный, кто видел меня уничтоженной, ничтожной, больной и принял меня", - добавила она.

Гресь и Федорив (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

Как удалось спасать брак

Гресь отмечает, что она и ее избранник никогда не были чужими людьми. И потому они обратились за помощью.

"Мы пошли в терапию. И я впервые провела столько времени, работая с психотерапевтом каждый день. Мне было бы стыдно об этом сказать еще несколько лет назад. Как человек сильный, я очень плохо принимаю слабость, я не люблю слабость", - объяснила журналистка. .

"А когда я размазываю сопляки, и не в состоянии что-то сотворить, мне сложно себя такой показывать. Но понимаю, что сейчас нас смотрит большое количество людей, которые не решаются признаться, что нам просто нужна помощь, что они не могут сами это выгрести", - добавила она.

Как Гресь и его избранник спасли отношения (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

Ярослава отметила, что она не могла найти правильные слова, чтобы выразить все чувства. Терапию она и ее избранник проходили раздельно.

"Мы порознь прошли путь, шаг за шагом, очень медленно, иногда один шаг вперед, десять назад и мы вышли на то, что вот наши чувства, мы вместе девять лет, они изменились. У нас четверо детей, есть вызовы, нашу жизнь изменила война, но мы все еще "мы", - резюмировала Гресь.