RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Была 15 минут без сознания. Четырхлетний мальчик героически спас жизнь своей мамы

В Англии мальчик чпас жизнь 39-летней мамы (Скриншот с metro.co.uk)
Автор: Людмила Жукова

Четырехлетний мальчик в Британии спас жизнь своей матери после того, как она упала и потеряла сознание на 15 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.

Детали героического поступка мальчика

Четырехлетний Маршалл был вместе со своей мамой Жаки Осборн, когда она споткнулась и упала с лестницы. Это произошло в декабре 2022 года.

39-летняя женщина лежала и истекала кровью, она была без сознания 15 минут, а когда пришла в себя была шокирована.

Ее сын приложил полотенце к глубокому порезу на ее голове и разблокировал телефон Жаки, чтобы позвонить бабушке и дедушке, которые пришли на помощь.

"Мы уже собирались уходить, когда я внезапно упала головой вперед и потеряла сознание на 15 минут. Я ношу очки, они сломались и оставили рану на лице, я потеряла много крови", - сказала женщина.

"Когда я наконец очнулась, Маршалл прижимал полотенце к моей голове. Он даже сказал: "Слава богу, мамочка, я думал, ты умерла", - вспоминает мама мальчика.

Маршалл, который научился навыкам оказания первой помощи через скаутов, оставался спокойным и "не был так расстроен, как обычно бывает четырехлетний ребенок".

Джаки и Маршал вместе (Скриншот с metro.co.uk)

Жаки, которая работает в сфере благотворительности, провела в больнице две ночи, ей сделали операцию, которая длилась несколько часов.

По ее словам, сын научился первой помощи у скаутов, и смог спасти ей жизнь, когда это было так необходимо.

Кроме того, в Одессе соседка спасла ребенка, потерявшего сознание в ванной.

Читайте также, собака Гера спасла дедушку, у которого в лесу внезапно случился инсульт.

Читайте РБК-Украина в Google News
дитинапоступок