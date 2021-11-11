На Буковині батько відмовляється віддавати у школу своїх чотирьох дітей, бо "вони не раби"

Зазначається, що 41-річний Дмитро Поп’юк відмовився від школи для своїх чотирьох дітей. Тому суд його звинуватив у тому, що його діти не ходять у школу. Батько пояснив, що його родина веде спосіб життя "наближений до природного", а соціум негативно впливає на його дітей.

Також на зауваження судді, що батько зобов’язаний забезпечити дітей освітою, він відповів, що вони отримують сімейну освіту.

"Я відмовився від школи. Я свідомо написав заяву – "відмовляюся від соціального навчального впливу на формування свідомості моїх дітей", – сказав Дмитро Поп'юк.

Окрім того, син Матвій хворий на невиліковну хворобу муковісцидоз. За словами чоловіка, причиною хвороби є порушення природного закону життя. Він додав, що саме відмова від школи допоможе виправити ситуацію.

Суд визнав чоловіка винним у невиконанні батьківських обов'язків та присудив 850 грн штрафу. Також багатодітний батько повинен сплатити 454 грн судового збору.