На Буковині археологи досліджують унікальне поселення доби пізньої античності (фото)

На Буковині археологи досліджують одне з найбільших поселень епохи пізньої античності (III - середина V століття н.е.), що відноситься до періоду розпаду Римської імперії. Його площа, як вважають науковці, може сягати 60 гектарів, тобто приблизно в десять разів більше за середній розмір поселення того часу.
Про це передає "Молодий буковинець".
Біля села Бузовиця (Дністровський район) на місці розкопок, які тривали все літо, було виявлено велику кількість артефактів: елементів декору, зброї, ремісничих знарядь, побутових предметів, фібули-застібки.
Як зазначив керівник дослідницької групи, фахівець Інституту археології НАН України Олег Петраускас, нинішнє величезне поселення можливо було адміністративним центром, з якого могло здійснюватися керівництво іншими поселеннями - виробничими центрами (як то склоробна майстерня III-IV століття, виявлена в сусідньому селі Комарів).
Фахівці припускають, що на території знайденого поселення проходив торговий маршрут у римські часи.
Наявність тут фрагментів будівельної кераміки вказує, що жителями поселення були, в тому числі й переселенці з Риму.
За словами завідувачки відділу археології, історії середніх віків і нового часу краєзнавчого музею Оксани Драгомирецької, вченим зараз вдалося опрацювати понад півсотні фрагментів плінфи.
"Це широка та пласка обпечена плитоподібна цегла, яка використовувалася при будівництві у древньому Римі та Візантії. Можливо, саме цю цеглу виготовляли і на Буковині, але за технологіями, які були поширені на території Римської імперії. Також є вироби з бронзи, керамічні фрагменти", - розповіла вона.
Знайдене передали на зберігання до Чернівецького краєзнавчого музею.
Також науковці звернули увагу на "катастрофічну" проблему з "чорними археологами" в Україні, тому поки не стали вдаватися в подробиці про розкопки, але закликали правоохоронців стежити за місцем проведення досліджень в цьому поселенні.
Під Чернівцями археологи вивчають одне з найбільших поселень епохи пізньої античності (фото: bukoda.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що нещодавно на Буковині знайшли сенсаційні документи про проголошення в 1941 році Української держави.
Також ми писали про те, що в Миколаєві археологи знайшли міст кіммерійців, якому 3200 років - вчені зауважили, що це найстаріший міст через кріпосний рів у Східній Європі.