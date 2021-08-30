На Буковині археологи досліджують унікальне поселення доби пізньої античності (фото)

Біля села Бузовиця (Дністровський район) на місці розкопок, які тривали все літо, було виявлено велику кількість артефактів: елементів декору, зброї, ремісничих знарядь, побутових предметів, фібули-застібки.

Як зазначив керівник дослідницької групи, фахівець Інституту археології НАН України Олег Петраускас, нинішнє величезне поселення можливо було адміністративним центром, з якого могло здійснюватися керівництво іншими поселеннями - виробничими центрами (як то склоробна майстерня III-IV століття, виявлена в сусідньому селі Комарів).

Фахівці припускають, що на території знайденого поселення проходив торговий маршрут у римські часи.

Наявність тут фрагментів будівельної кераміки вказує, що жителями поселення були, в тому числі й переселенці з Риму.

За словами завідувачки відділу археології, історії середніх віків і нового часу краєзнавчого музею Оксани Драгомирецької, вченим зараз вдалося опрацювати понад півсотні фрагментів плінфи.

"Це широка та пласка обпечена плитоподібна цегла, яка використовувалася при будівництві у древньому Римі та Візантії. Можливо, саме цю цеглу виготовляли і на Буковині, але за технологіями, які були поширені на території Римської імперії. Також є вироби з бронзи, керамічні фрагменти", - розповіла вона.

Знайдене передали на зберігання до Чернівецького краєзнавчого музею.

Також науковці звернули увагу на "катастрофічну" проблему з "чорними археологами" в Україні, тому поки не стали вдаватися в подробиці про розкопки, але закликали правоохоронців стежити за місцем проведення досліджень в цьому поселенні.

Під Чернівцями археологи вивчають одне з найбільших поселень епохи пізньої античності (фото: bukoda.gov.ua)