Буковель тріщить по швах: чек з місцевого ресторану шокував українців

Буковель в локдаун тріщить по швах через наплив туристів. Там працюють сувенірні крамнички, кафе і ресторани і люди відриваються по повній. У мережу потрапив чек з ресторану на курорті, який заплатила компанія відпочивальників на гірськолижному курорті.
Журналіст і громадський діяч Дмитро Беспалий опублікував на своїй сторінці в Twitter рахунок одного з закладів. Він уточнив, що чек належить не йому. Судячи з знімку, компанія посиділа в кафе на круглу суму, а саме 9420 гривень.
Так, тарілка борщу в цьому ресторані коштує 215 гривень, стільки ж потрібно заплатити за звичайний курячий бульйон, а ось порція реберець BBQ обійшлася в 520 гривень. Алкоголь в чеку виявився найдорожчим, за літр хріновухи люди заплатили тисячу гривень.
Грецький салат і картопля по-домашньому в ресторані стоять по 250 гривень. А свиняча рулька з тушкованою капустою оцінена в 2 тисячі гривень. Порція форелі в прованських травах варто 1725 гривень.
Рахунок в ресторані Буковеля (/twitter.com/DmitryBespalyUA)
У коментарях користувачі запитали у блогера, чи був він в цьому ресторані. Він відповів, що ще в своєму розумі.
Як ми раніше писали, туристи просять не закривати Буковель і насолоджуються відпочинком.
Також ми повідомляли, що з'явилися нові фото з Буковелю, де люди хвалять ресторани і ларьочкі.