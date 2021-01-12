Буковель тріщить по швах: чек з місцевого ресторану шокував українців

Буковель в локдаун тріщить по швах через наплив туристів. Там працюють сувенірні крамнички, кафе і ресторани і люди відриваються по повній. У мережу потрапив чек з ресторану на курорті, який заплатила компанія відпочивальників на гірськолижному курорті.

Журналіст і громадський діяч Дмитро Беспалий опублікував на своїй сторінці в Twitter рахунок одного з закладів. Він уточнив, що чек належить не йому. Судячи з знімку, компанія посиділа в кафе на круглу суму, а саме 9420 гривень.

Так, тарілка борщу в цьому ресторані коштує 215 гривень, стільки ж потрібно заплатити за звичайний курячий бульйон, а ось порція реберець BBQ обійшлася в 520 гривень. Алкоголь в чеку виявився найдорожчим, за літр хріновухи люди заплатили тисячу гривень.

Грецький салат і картопля по-домашньому в ресторані стоять по 250 гривень. А свиняча рулька з тушкованою капустою оцінена в 2 тисячі гривень. Порція форелі в прованських травах варто 1725 гривень.

Рахунок в ресторані Буковеля (/twitter.com/DmitryBespalyUA)

У коментарях користувачі запитали у блогера, чи був він в цьому ресторані. Він відповів, що ще в своєму розумі.

Побував?)

Хтось побував. Цей чек по всьому нету гуляє. Я при своєму розумі.

Норм борщ)) 250 грн)) Дешевий можна істи вдома.

Сходи в центре Киева в кабак. Цены будут почти такие же.

Це щось дуже дороге. Є набагато дешевші заклади. А якщо їсти в Поляниця, а не Буковелі тим паче. Якщо вони це оплатили- значить можуть собі дозволити. Я там був цього року два рази. Загалом 8 днів. І таких цін слава Богу не зустрічав. Це більш роздуто. До НР людей не багато було.

Сьогодні шеф приїхав з Буковелю, досить не бідна людина, але сам озрінів від цін в ресторані, 200 грн дерунів 270 грн.

І шо? оце стільки заради стопки "Хріновухи"? Однієї?

Як ми раніше писали, туристи просять не закривати Буковель і насолоджуються відпочинком.

Також ми повідомляли, що з'явилися нові фото з Буковелю, де люди хвалять ресторани і ларьочкі.