ua en ru
Вс, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Вы все глухие". Известный режиссер разнес песню alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения

Воскресенье 25 февраля 2024 13:07
UA EN RU
"Вы все глухие". Известный режиссер разнес песню alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения Алексей Залевский и победительницы Нацотбора (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный дизайнер и режиссер Алексей Залевский, который впервые признался, что ему поставили страшный диагноз, раскритиковал песню победительниц Нацотбора на Евровидение 2024 alyona alyona и Jerry Heil.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью стилиста для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Алексей Залевский о треке alyona alyona и Jerry Heil

По словам дизайнера, ему было сложно разобрать слова из песни Teresa & Maria.

И лишь с помощью титров режиссеру удалось понять, о чем она.

"Честно скажу: "Друзья, вы серьезно?". Я ни одного слова не понял. Вы все глухие или я идиот?.... Я понимаю, что это модно, когда приглушенный вокал. Но текст должен быть какой-то, а не набор звуков", - отметил Алексей.

&quot;Вы все глухие&quot;. Известный режиссер разнес песню alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения

alyona alyona и Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"С точки зрения саундпродюсера, не понимаю. Может они на каких-то высоких частотах поют, которые я не слышу. Ну реально, разобрать текст невозможно... Эта песня ну такое. Скажем так", - добавил он.

Также он сказал, что ему понравилась композиция KALUSH, с которой артисты победили на Евровидении в 2022 году.

"KALUSH они прекрасно сделали. Я считаю, что даже если бы не было войны, то у них шикарная песня, и они бы честно выиграли Евровидение. Снимаю шляпу", - прокомментировал Залевский.

Напомним, Евровидение 2024 состоится в городе Мальме с 7 по 11 мая.

Украина выступит в первой половине первого полуфинала. Гранд-финал песенного конкурса состоится 11 мая.

Недавно MELOVIN объяснил, почему обвинил организаторов Нацотбора в фальсификации голосов.

Также "Антитела" выступили против участия Украины в Евровидении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Alyona Alyona Jerry Heil Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Запад должен быть смелее в вопросе конфискации российских активов, - премьер Британии
Запад должен быть смелее в вопросе конфискации российских активов, - премьер Британии