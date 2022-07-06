У МОН розповіли, як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня: усі деталі

Новий навчальний рік 2022/23 в Україні в школах і вишах почнеться традиційно з 1 вересня, і проходитиме з низкою особливостей з урахуванням воєнного стану.

Як тепер буде організований навчальний процес - читайте в матеріалі нижче.

Нововведення для школярів і студентів, а також педагогічного складу навчальних закладів, запроваджені згідно з прийнятою постановою Уряду від 24 червня 2022 року №711 "Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні", розкрили в міністерстві освіти і науки.

Дати початку і закінчення навчання

Так, у закладах загальної середньої освіти навчання розпочнеться на День знань 1 вересня, і триватиме освітній процес по 30 червня 2023 року, передали у "Урядовому порталі".

При цьому заклади професійної вищої та вищої освіти самостійно визначають дати початку та завершення навчального року.

Підготовка до початку навчання в школах і вузах

У МОН також розповіли про рекомендації щодо першочергових кроків з підготовки до навчального року.

Спеціально призначені комісії повинні провести обстеження навчальних закладів на предмет готовності до організації навчання та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу. Вони складуть акт, який має затвердити Керівництво адміністрації.

До складу комісій рекомендують включити представників регіональних підрозділів ДСНС та Нацполіції.

Форма навчання

Визначається форма організації освітнього процесу. Вона залежить від ситуації в кожному населеному пункті.

"Структура та тривалість навчального тижня, дня, занять і відпочинку, а також форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною (вченою) радою закладу освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою (відповідно до обсягу навчального навантаження та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, особливостей регіону тощо)", - розповіли в МОН.

Освітній процес в очному режимі

Вводиться в приміщеннях або будівлях навчального закладу "тільки в межах розрахункової місткості" споруд цивільного захисту, які можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу при включенні сигналу повітряної тривоги або інших сигналів оповіщення.

"Якщо потужності споруд цивільного захисту є недостатніми для укриття всіх учасників освітнього процесу, то освітній процес може бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин (змін) упродовж дня, тижня, місяця або семестру", - розповіли в міністерстві.

Для підготовки роботи навчальних закладів в очному режимі керівництву закладів слід провести такі заходи щодо посилення безпеки:

обов'язкова перевірка закладів освіти та прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів;

перевірка готовності систем оповіщення, зокрема, доступності оповіщення для дітей із порушеннями зору та слуху;

визначення та позначення шляхів евакуації;

наявність обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу;

створення запасів води та медикаментів;

проведення тренувань з учасниками освітнього процесу щодо дій у разі повітряної тривоги;

проведення навчальних занять щодо здоров'я, збереження, надання домедичної підготовки тощо;

підключення мережі Wi-Fi в укриттях для проведення занять (за можливості).

Освітній процес у дистанційному режимі

Вводиться в навчальних закладах на території ведення бойових дій та тимчасово окупованих територіях.

При організації такого навчання МОН рекомендує використовувати Матеріали Всеукраїнської школи онлайн.

Заклад самостійно приймає рішення про зняття обмеження на максимальну кількість учнів у класі.

Навчання може виконуватися працівником навчального закладу поза робочим приміщенням - у будь-якому місці "за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій".

Освітній процес за змішаною формою

Змішана форма поєднує очний і дистанційний режими. Таке поєднання підходить для різних занять: практичні та лабораторні заняття можуть проводитися в очному режимі, лекційні – дистанційно. У початковій школі бажано проводити заняття в очному режимі, адже діти потребують живого спілкування.

Форма може змінюватися протягом навчального року в залежності від ситуації.

Забезпечення безпеки для всіх учнів і педагогів

"Керівники навчальних закладів мають бути проінформовані про персональну відповідальність за організацію безпечних умов для здобувачів освіти та всіх працівників закладу", - зазначають у МОН.

При організації освітнього процесу в очному або змішаному режимі необхідно забезпечити безумовне переривання освітнього процесу при включенні сигналу "Повітряна тривога" або інших сигналів оповіщення.

Всі учасники освітнього процесу при цьому повинні відправитися до споруд цивільного захисту і перебувати в них до завершення тривоги.

Освітній процес може завершуватися в укритті, а після відбою тривоги всі можуть повернутися в класи та продовжити навчання "з урахуванням необхідного коригування".