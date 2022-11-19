Будут цвести и пахнуть: как ухаживать за комнатными растениями зимой

Обеспечьте много солнечного света

Солнечный свет важен для поддержания жизни растений, но из-за короткого дня его часто не хватает зимой. Поэтому важно изменить положение растений, чтобы убедиться, что они могут максимально использовать доступный свет.

Окна, выходящие на запад или юг, как правило, получают больше солнечного света зимой. Поэтому подумайте о том, чтобы подстроить свои домашние джунгли под это. Оранжереи и крыльца также хорошие варианты, но только если температура не опускается слишком низко ночью.

Избегайте жары и сквозняков

Как правило, растения не любят, когда им слишком тепло или слишком холодно, поэтому лучше уберечь их от резких перепадов температуры. Среда, которую предпочитают растения, зависит от вида.

Алоэ, например, выдерживает высокие температуры. Выносливые сорта, такие как чугунник, переживет сквозняк, тогда как деревья бонсай чувствительны к легкому ветерку.

Центральное отопление также резко высушивает воздух в домах людей, что может привести к сухим листьям. Регулярное опрыскивание повысит влажность растений.

Обеспечьте растениям достаточно места в горшках (фото: Freepik)

Уменьшите полив

Одним из самых больших убийц комнатных растений зимой является чрезмерный полив, поскольку большинство из них находятся в покое и не нуждаются в таком количестве воды. Это может привести к гниению корней, проблемам с недостатком кислорода, поступающего в корни.

Чтобы проверить необходимость полива, вставьте палец или карандаш в два верхних дюйма грунта. Если он все еще влажный, поливать не нужно.

Не используйте воду прямо из холодного крана, поскольку зимой она может поразить корневую систему. Вместо этого используйте прохладную воду, которая достигла комнатной температуры.

Продолжайте добросовестно ухаживать

Хотя комнатные растения вряд ли дадут новые листья зимой, важно не отставать от общего ухода. Очищайте листья от пыли, поскольку это помогает максимизировать получение света, что способствует росту.

Проблемы с вредителями тоже чаще возникают зимой. Поэтому если вы обнаружите заражение, изолируйте растение, чтобы предотвратить распространение болезни. Выделив пораженное растение, можно начинать его лечение.