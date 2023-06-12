Будут радовать вас круглый год. Как вырастить тюльпаны, независимо от сезона

Очень многие из нас любят такие прекрасные цветы как тюльпаны. Кстати, они могут радовать вас своим цветением круглый год у вас дома. Для выращивания тюльпанов вам понадобится три вещи.
О том, как вырастить тюльпаны, вне зависимости от сезона, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Чтобы ваши тюльпаны цвели круглый год, даже вне сезона, вы можете поместить луковицы тюльпанов в воду.
Эта техника не нова. Ее цель - заставить луковицы цвести, не дожидаясь сезона цветения, то есть весны. Таким образом тюльпаны "подумают", что наступила весна.
Чтобы вырастить луковицы тюльпанов и ускорить их прорастание, выполните следующие действия:
Возьмите стеклянную вазу, засыпьте в нее чистые камешки или прозрачные стеклянные шарики, которые должны занять ориентировочно треть вазы.
Положите на них луковицы тюльпанов и добавьте еще немного камешков сверху. Затем налейте воды, но только так, чтобы она не покрывала всю луковицу, а едва коснулась ее.
Постепенно из луковиц будут появляться корни и ростки. Воду прибавлять в вазу нужно при необходимости, и только так, чтобы она немного закрывала корни.
Ставить такие вазы с тюльпанами лучше в светлом месте, но не под прямые солнечные лучи. Вот и все, что нужно сделать, чтобы у вас появились отличные тюльпаны в вазе!
Эти цветы появились на планете примерно 15 миллионов лет назад, и к настоящему моменту существует более 80 видов этих цветов. Эти виды, в свою очередь, состоят из более чем 1800 сортов и форм коммерчески выращиваемых тюльпанов.
Тюльпан на протяжении нескольких столетий являлся символом правящей династии Османской империи.
В некоторых азиатских странах луковицы съедобных сортов тюльпанов употребляют в пищу.
Больше всего в мире тюльпанов выращивают в Нидерландах. Эта страна экспортирует около 3 млрд цветов ежегодно.
Потребление тюльпанов может вызвать отравление кошек и собак.
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