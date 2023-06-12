Будут радовать вас круглый год. Как вырастить тюльпаны, независимо от сезона

Как выращивать тюльпаны дома круглый год

Чтобы ваши тюльпаны цвели круглый год, даже вне сезона, вы можете поместить луковицы тюльпанов в воду.

Эта техника не нова. Ее цель - заставить луковицы цвести, не дожидаясь сезона цветения, то есть весны. Таким образом тюльпаны "подумают", что наступила весна.

Чтобы вырастить луковицы тюльпанов и ускорить их прорастание, выполните следующие действия:

Возьмите стеклянную вазу, засыпьте в нее чистые камешки или прозрачные стеклянные шарики, которые должны занять ориентировочно треть вазы.

Положите на них луковицы тюльпанов и добавьте еще немного камешков сверху. Затем налейте воды, но только так, чтобы она не покрывала всю луковицу, а едва коснулась ее.

Постепенно из луковиц будут появляться корни и ростки. Воду прибавлять в вазу нужно при необходимости, и только так, чтобы она немного закрывала корни.

Ставить такие вазы с тюльпанами лучше в светлом месте, но не под прямые солнечные лучи. Вот и все, что нужно сделать, чтобы у вас появились отличные тюльпаны в вазе!

Интересные факты о тюльпанах

Эти цветы появились на планете примерно 15 миллионов лет назад, и к настоящему моменту существует более 80 видов этих цветов. Эти виды, в свою очередь, состоят из более чем 1800 сортов и форм коммерчески выращиваемых тюльпанов.

Тюльпан на протяжении нескольких столетий являлся символом правящей династии Османской империи.

В некоторых азиатских странах луковицы съедобных сортов тюльпанов употребляют в пищу.

Больше всего в мире тюльпанов выращивают в Нидерландах. Эта страна экспортирует около 3 млрд цветов ежегодно.

Потребление тюльпанов может вызвать отравление кошек и собак.