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Как приготовить суперудобрения для растений и овощей из остатков, которые часто выбрасывают

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Вторник 06 июня 2023 16:25
Как приготовить суперудобрения для растений и овощей из остатков, которые часто выбрасывают Как приготовить удобрение (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Суперудобрения, с которым много разных растений будут пышно расти и цвести, приготовить проще, чем мы думаем. При очень часто необходимое сырье выбрасывают в помойку.

О том, как приготовить суперудобрение, рассказали эксперты Еxpress.co.uk.

Ореховая и яичная скорлупа

Ореховая и яичная скорлупа будут особенно полезны там, где почва нуждается в аэрации. Скорлупа способствует хорошему воздухообмену тяжелого глинистого грунта.

К тому же их можно использовать для удобрения комнатных растений.

Корица

Корицу также можно использовать не только как удобрение. К тому же эта специя поможет предотвратить появлению грибков на растениях, особенно комнатных.

Популярная специя обладает природным противомикробным и антибактериальным действием, поэтому помогает защитить растения от болезней.

Кофейная гуща

Цветущий сад и плодородный огород можно вырастить на кофейной гуще. Она богата азотом, поэтому является отличным дополнением к почве.

Кофейную гущу особенно любят комнатные растения, а также такие овощи, как лук, салат и кукуруза.

Банановая кожура

Кожу банана можно использовать не только как натуральное удобрение, но и как средство борьбы с насекомыми и вредителями.

Известно, что из банановых шкурок получается лучшее удобрение для роз. Приготовить его достаточно просто: кожуру банана можно просто положить на землю рядом с растениями, но лучше измельчить, тогда она будет быстрее разлагаться.

Также садоводы рекомендуют, чтобы отпугнуть насекомых, банановыми шкурками натирать листья растений.

Раньше мы писали о том, чем можно подкормить яблоню в июне, чтобы получить большой урожай.

Также читайте, чем подкормить чеснок, чтобы не желтел и головки росли величиной с кулак.

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