Як будуть працювати стоматологи після карантину: розроблений список правил

Робота стоматологів після карантину (Колаж РБК-Україна)

Після пом'якшення карантину дозволили працювати стоматологам, але зі строгими правилами

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу почали пом'якшувати з 12 травня. Частину обмежень залишили до 22 травня і в уряді не виключають, що їх можуть продовжити. Проте в країні ввели адаптивний карантин, який дозволяє людям працювати з дотриманням суворих правил.

В Україні почали відкривати перукарні, салони краси, кабінети стоматології. Чиновники розробили список правил, які потрібно буде обов'язково дотримуватися власникам стоматологічних кабінетів.

Прийом клієнтів буде відбуватися тільки за попереднім записом. Часовий інтервал між клієнтами повинен бути не менше 15 хвилин, щоб вони не контактували між собою. Між місцями надання послуг повинно бути не менше 1,5 метра.

Клієнта за добу будуть опитувати з приводу стану здоров'я, будуть з'ясовувати про ознаки респіраторних захворювань, контакти з хворими. Якщо є ознаки застуди або клієнт контактував з інфікованими COVID-19 протягом 14 днів, то прийом доведеться відкласти.

Допуск працівників буде здійснюватися тільки при наявності індивідуального захисту: респіратора класу захисту FFP2/FFP3 (без клапана) або хірургічної маски, герметичних захисних окулярів, суцільного захисного щитка для особи, одноразових рукавичок.

Засоби індивідуального захисту повинні зніматися там, де виявлялася стоматологічна допомога. Кабінет заборонено залишати в масці, респіраторі, рукавичках, які були використані під час прийому клієнта. Всі установи повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту мінімум на 5 робочих днів.

На вході обов'язково повинен бути дозатор з антисептиком і санітарний контроль для всіх відвідувачів. Клієнти повинні чекати своєї черги поза приміщенням і з обов'язковим маркуванням відстані 1,5 метра. Всередину будуть пускати тільки однієї людини на 10 кв. м.

Стоматологи повинні інформувати своїх клієнтів про встановлені правила на своїх сайтах, сторінках в соцмережах, при проведенні запису телефоном або будь-яким іншим способом.

Кожен дві години співробітники стоматології повинні проводити дезінфекційні заходи, дотримуватися нормативні показники вологості та температури повітря. Також слід забезпечити наскрізне провітрювання після прийому кожного клієнта не менше 15 хвилин.

В приміщеннях, де виявлялися стоматологічні послуги, повинні проводити прибирання після кожного клієнта, дезінфекцію засобів багаторазового використання.

З холів і приміщення для очікування потрібно прибрати брошури, журнали, іграшки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ зробили нову заяву про запуск міжобласних перевезень.