Як будуть працювати школи України з 1 вересня: детальна інформація по містах

Як вчитимуться діти з 1 вересня у різних містах України

У Києві на змішаний формат навчання - дистанційний та офлайн - вийдуть 95% шкіл столиці. Решта працюватимуть винятково в онлайн-форматі через недоступність до укриттів на випадок повітряної тривоги.

Серед шкіл, які працюватимуть дистанційно, є також постраждала від ворожих обстрілів у Подільському районі. У закладі освіти триває ремонт.

У Чернігові зруйновано 5 шкіл, 25 із 33 шкіл пошкоджено, проте більш ніж 50% батьків хочуть, аби діти вчилися очно. Міська рада повідомляє, що кількість дітей у місті значно зменшилася. Тому наразі розглядають варіант переведення охочих вчитися очно в придатні для цього школи.

У Львові кожна школа самостійно обирала форму навчання. Однак у міськраді кажуть, що 90% шкіл облаштовані надійними укриттями, а в 10% закладів ще ведуться роботи. Наразі місто Лева готується до навчання в наступному режимі:

1-5 класи - очно

6-10 класи - очно з 1 дистанційним днем

11 класи - змішана форма навчання в залежності від семестру

Більшість шкіл у Луцьку, Івано-Франківську та Тернополі готові до офлайн-формату. Решта повинні знайти альтернативні рішення (укриття в пішій доступності) або забезпечити навчання в дистанційній формі.

Чернівецькі школи відкриються для переважно змішаного навчання. Однак 5 закладів освіти не оснащені укриттями, щоб переховувати велику кількість дітей, тому працюватимуть лише онлайн.

Що стосується Закарпаття, то там відкриються лише 41% шкіл. Область приймає понад 300 тисяч вимушених переселенців, серед яких велика кількість дітей. Важливо, кажуть представники місцевої влади, щоб здобувачі освіти, мали можливість повноцінного навчання.

Міста, де присутня небезпека через проведення воєнних дій, навчатимуть школярів виключно дистанційно. Серед них Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса, Миколаїв та Суми.

У центральних областях України ситуація нерівномірна. Так, наприклад, на очне навчання планують виходити Житомир, Кропивницький і Черкаси.

Полтава та Рівне відкривають школи в змішаному форматі, а от Хмельницький навчатиме дітей лише онлайн через відсутність укриттів.

Проте остаточні рішення кожен заклад загальної освіти ухвалюватимете разом із батьками.

Діти з тимчасово окупованих Донецька, Луганську і Херсону здобуватимуть освіту винятково дистанційно. Зараз МОН збирає заявки на технічне забезпечення шкіл.

Що повинні мати діти, які ходитимуть у школу

Нагадаємо, що діти, які ходитимуть до школи й сидітимуть за партами, мають бути забезпечені деякими важливими речами.

В рюкзаку школяра обов'язково мають бути:

пляшка чистої води

живильні батончики, снеки

замітка від батьків, в якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків і близьких родичів (імена, телефони, адреси)

телефон (по можливості) з зарядним пристроєм і павербанком

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів)

комплект змінної білизни та одягу

улюблена іграшка або річ

В той же час, навчальні заклади забезпечать дітей їжею, водою, засобами гігієни, ковдрами, ліхтариками, аптечками.