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Як працюватимуть школи в Києві з 1 вересня: Кличко зробив заяву

Як працюватимуть школи Києва з 1 вересня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві для очного навчання відкриються з 1 вересня тільки ті школи, які обладнані укриттями або поруч з ними в крокової доступності є приміщення для укриття. Тільки 22 школи в столиці працюватимуть в режимі онлайн.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За словами мера, вже всі освітні установи Києва пройшли перевірку на предмет укриттів. Відомо, що 22 школи не зможуть розпочати очне навчання з 1 вересня.

"Нагадаємо, ми затвердили рішення, що в очному режимі школярі навчатимуться тільки в тих освітніх установах, де є обладнані укриття або укриття - в крокової доступності. Ми завершуємо перевірку шкіл на предмет їх готовності. Оскільки безпека наших дітей в умовах війни - найголовніше. 22 з 421 муніципальної школи будуть працювати виключно онлайн, бо в крокової доступності від них немає укриттів", - розповів Віталій Кличко.

Також він зазначив, що в онлайн-режимі почне роботу ще одна школа - в Подільському районі. Цей навчальний заклад найбільше постраждав під час російських обстрілів. У цій школі ще роблять ремонт.

"Решта - 95% шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання - як в очному, так і онлайн. Всі, хто виявив бажання навчатися очно, матимуть таку можливість. На сьогодні - це 132 тисячі школярів", - додав мер.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Він розповів, що в школах столиці укриття обладнані та укомплектовані. Є стільці, парти, в деяких навіть лежачі місця, ігрові кімнати, санвузли. Розмістити в цих укриттях можна до 145 тисяч осіб.

У кількох навчальних закладах робота підготовки укриттів ще триває і її планують закінчити до кінця вересня. Протягом цього часу учень і школярі будуть переходити в укриття, які знаходяться в крокової доступності - в школах по сусідству або метрополітен.

Кличко також розповів, що в Києві зараз перебуває 60% дітей-школярів, ще 20% перебувають за кордоном, 20% - в інших регіонах України. Понад 4 тисячі дітей-переселенців прийняли до шкіл та дитячих садків столиці.

До речі, раніше ми писали про те, скільки школярі повинні витрачати часу на домашні завдання за санітарними нормами.

А ще розповідали про те, як працюватимуть школи України з 1 вересня.

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