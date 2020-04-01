Чи будуть працювати ринки під час карантину: в Києві дали відповідь

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Обмежувальні заходи не дозволяють працювати ярмаркам і ринкам. 31 березня МОЗ дозволив базарам відновити свою роботу, але вже 1 квітня мер Києва Віталій Кличко цю інформацію розвінчав. Кличко вийшов в ефір і сказав, що ринки відкриють тільки в тому випадку, якщо ситуція в столиці покращиться.

"Тим, хто обговорює тему можливості відкриття ринків, заявлену Міністерством охорони здоров'я, зазначу: Київ поки ринки не буде відкривати! Це станеться лише за умови покращення ситуації в столиці. У Києві працюють продуктові магазини і супермаркети. Нестачі продуктів сьогодні немає", – сказав Кличко.

Кличко зазначив, що поширення коронавіруса в Китаї почалося саме з одного з місцевих ринків в Ухані.

"А щодо ринків, кількості людей на них та іншого – нагадаю, звідки ситуація розігналася в Ухані!" – сказав мер.

Нагадаємо, згідно з постановою головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 30 березня, опублікованому на сайті МОЗ, базари можуть продовжувати роботу в разі дотримання певних заходів профілактики.