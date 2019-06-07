Будуть переслідувати занепокоєння і страх: українців попередили про небезпеку

Магнітна буря в червні не буде настільки частим явищем. Місяць пройде відносно спокійно, якщо порівнювати з травнем, який дійсно був перенасичений сонячною активністю.

Експерти попереджають, магнітні бурі вплинуть на стан і здоров'я метеозалежних людей. У ці дні вас будуть переслідувати занепокоєння і страх. А тому, щоб уникнути неприємних наслідків, стежити за своїм самопочуттям уважніше потрібно 8, 9, 10, 19, 28, 29 і 30 червня.

8 червня українців очікують коливання магнітного поля середньої сили, а ось вже 9 червня відбудеться одна з двох найбільш сильних магнітних бурь в червні 2019-го. При цьому люди можуть відчувати зниження працездатності, загальну втому, підвищення емоційного напруження.

Ще одна серйозна магнітна буря очікується 19-го червня. Коливання середньої сили випадуть на 10-е і 28-30-е червня.

Магнітні бурі в червні 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

У ці дні не рекомендується навантажувати себе надмірною фізичною роботою, а, навпаки, більше відпочивати і уникати стресових ситуацій. Також в цей період експерти рекомендують відкласти далекі поїздки.

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