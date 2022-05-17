Призначатимуться по-новому: українцям зробили заяву про субсидії під час війни

Як будуть продовжуватися субсидії

Людині не потрібно буде спеціально звертатися за субсидією, якщо вона її отримувала.

"Ми автоматично без звернення людини продовжили під час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг і спростили призначення для нових одержувачів", – сказала Лазебна.

На поточний момент близько 6 млн осіб в Україні отримує соцдопомогу, а пенсію – ще близько 11 млн.

Лазебна додала, що зараз вдалося профінансувати всі виплати, навіть у тих регіонах, які опинилися під окупацією російських військ.

Зазначимо, що Міністерство соціальної політики України на початку травня в повному обсязі профінансувало заявки для виплат соціальних допомог, пільг і субсидій за травень на загальну суму 8 млрд гривень.

До речі, за даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії за I квартал 2022 року зріс на 378,92 гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень.