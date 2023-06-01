Будут идеально подходить: как выбрать солнцезащитные очки по форме лица

Круглое лицо

По словам специалиста, людям с круглой формой лица не подойдут круглые очки.

Лучше отдать предпочтение следующим формам: трапециевидные, "кошачьи глаза", прямоугольные, wayfarer (классические очки прямоугольной формы с четким ровным контуром), авиаторы.

Как выбрать очки для круглой формы лица (instagram.com/gulevatatanja)

Лицо-треугольник

Длина треугольного лица, как правило, немного больше ширины. Главная задача очков - расширить нижнюю часть лица. Для этого рекомендуется выбирать модели с широкой верхней частью и большой оправой.

Можно отдать предпочтение таким формам: авиаторы и wayfarer. Важно избегать острых углов.

Треугольная форма лица (instagram.com/gulevatatanja)

Квадратная форма

Ширина и длина квадратного лица почти одинакова. При выборе очков следует учитывать, что квадратные и прямоугольные формы будут смотреться очень большими.

Рекомендуется отдать предпочтение закругленным рамкам, которые помогут зрительно смягчить и сбалансировать строгие линии лица.

Лучше выбрать следующие формы: круглые, авиаторы, "кошачьи глаза". Избегайте квадратных, прямоугольных и массивных оправ.

Квадратная форма лица (instagram.com/gulevatatanja)

Грушевидное лицо

Для такой формы лучше всего подойдут трапециевидные очки, "кошачьи глаза", и любые оправы суженные к низу.

Грушевидная форма лица (instagram.com/gulevatatanja)

Прямоугольная форма лица

Людям с продолговатым прямоугольным лицом подойдут массивные очки, которые визуально расширят его и сделают более пропорциональным.

Выбирайте оправы с яркими элементами и избегайте узких форм.

Прямоугольная форма лица (instagram.com/gulevatatanja)

Овальное лицо

Людям с овальной формой лица при выборе очков важно сберечь натуральные пропорции. Следует избегать моделей со слишком широкими и массивными оправами.

Как выбрать солнцезащитные очки для овальной формы лица (instagram.com/gulevatatanja)