Будуть ще сніг і заморозки: синоптики приголомшили прогнозом на квітень

За словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової, початок місяця порадує "радісними погодними умовами", які почнуться з 1-го квітня і триватимуть близько 10 днів.

"Такою буде перша декада. Якщо й будуть дощі, то незначні", - зазначила метеоролог.

Після 10 квітня погода буде мінливою - з періодами похолодання і потепління. А до кінця першої декади і зовсім можуть бути заморозки.

"5 холодних днів, 5 днів теплих, 5 сонячних днів, 5 днів похмурих. І так до кінця місяця. До 10 квітня може бути похолодання аж до заморозків у повітрі", - додала Мартазінова.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що температура і опади в квітні будуть в межах середніх багаторічних значень.

"Середня місячна температура передбачається 8-11 тепла, в горах 5-6 тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, що в межах середніх значень", - повідомили синоптики.

А ось народний синоптик Леонід Горбань впевнений, що справжнє тепло прийде до нас лише після Великодня, який в Україні буде 2 травня. Квітень ж, на його думку, буде холодним.

"Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряний, прохолодний та з дощами... Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її й близько не буде", - вважає він.

Синоптики Gismeteo показали карти погоди, судячи з яких квітень в цілому буде теплим, але в першій декаді на Заході та Півночі можливі нічні заморозки, і навіть мокрий сніг.

З другої декади встановиться стабільно тепла погода з +12+18 градусів, кількість опадів буде помірною.

Скріншоти: Погода в Україні, прогноз на квітень (gismeteo.ua)