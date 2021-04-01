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В Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові карти погоди

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 06:30
В Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові карти погоди Фото: Погода в Україні різко зміниться (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні різко зміниться вже у найближчі дні. Після сьогоднішнього рекордного потепління нас чекає зниження температури і дощі.

Про це пише Український гідрометцентр.

Так 1 квітня в Україні буде дуже тепло, але на Заході можливі дощі. Температура сьогодні від +12 до +19 градусів, вночі +2+8, а на Сході можливе зниження до нуля.

У Києві в четвер +17+19, вночі +6+8, опади малоймовірні.

В Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові карти погоди

Фото: Погода в Україні 1 квітня (meteo.gov.ua)

А ось 2 квітня погода зміниться. Температура знизиться до +7+13, на Сході і Півдні - від +12 до +15 градусів. Опади ймовірні майже по всій країні, крім східних областей. Вночі +2+8 градусів.

У Києві +9+11, вночі +6+8, хмарно, невеликий дощ.

В Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові карти погоди

Фото: Погода в Україні 2 квітня (meteo.gov.ua)

У суботу, 3 квітня, температура вирівняється по всій країні до +6+12, вночі 0... +2, але на Сході і Півдні вночі +2+6. По всій країні похмуро, невеликий дощ.

У Києві +7+9 вдень, вночі від 0 до +2, хмарно і дощ.

В Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові карти погоди

Фото: Погода в Україні 3 квітня (meteo.gov.ua)

4 квітня температура дещо підвищиться, а в північно-західних областях очікується прояснення. В інших регіонах дощі, температура вдень від +7 до +11, а на Півдні можливо до +15+17 градусів.

У Києві опади малоймовірні, вдень +9+11, вночі +3+5 градусів.

В Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові карти погоди

Фото: Погода в Україні 4 квітня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко також прогнозує рекордне тепло 1 квітня.

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