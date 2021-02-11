Майбутні лікарі обманом здавали іспити: поліція розкрила масштабну схему шахрайства

Студенти-медики, які хотіли успішно скласти іспити "КРОК" зверталися до організатора шахрайської схеми, який розповідав, що обіймає адміністративну посаду в ВНЗ і володіє великим колом знайомств з посадовими особами МОЗ України та ГО "Центр тестування". Він обіцяв за грошову винагороду вирішити "питання з успішним складанням іспитів та отриманням відповідного сертифіката". Вартість такої послуги стартувала від 3000 доларів.

Одержавши "заявку клієнта" організатор через свої контакти з викладачами та студентами, які успішно навчалися або навчаються в навчальних закладах медичного спрямування, пропонував їм за 500 доларів скласти іспит замість клієнта. Також шахраї отримували оригінали паспортів своїх клієнтів, вносили в них зміни, переклеювали фотографії, щоб замість них іспити складали інші люди. Підставні студенти успішно складали іспити, отримували сертифікати, які давали можливість продовжити навчання на медичному факультеті.

При обшуку було виявлено 8 таких підроблених паспортів і відомо про 60 випадків шахрайства з іспитами. Також були виявлені екзаменаційні роботи підставних студентів, документація по проведенню іспитів, паспорти громадян України з ознаками підробки, засоби зв'язку, гроші, бланки сертифікатів успішної здачі іспитів.

За даним фактом проводиться досудове розслідування, відкрито провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Вирішується питання про оголошення підозри учасникам злочинної схеми.