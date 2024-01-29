Я буду делать свою работу: военная ВСУ рассказала, что сделала бы при встрече с папой-россиянином

Павлина в 10-й горной штурмовой бригаде служит уже седьмой год. Сначала она была поваром, потом начальником столовой батальона, а когда началась полномасштабная война – она стала боевым пехотинцем.

Сначала ей не давали работать с тяжелым оружием, и оно было водителем эвакуации. Когда погибли ее два друга, она пошла в бой и почти год выполняла боевые задания. Решение пойти в ВСУ она приняла после общения с друзьями в 2017 году, когда они рассказывали, как тяжело выходили из окружения.

На войне погиб ее брат, поэтому сейчас она пытается себя беречь еще больше и стала меньше выполнять опасные задачи. Но она честно признается, что проделает свою работу, если на поле боя встретит отца.

"Отец получил российское гражданство более 10 лет назад. Мой брат погиб под Благодатным, он об этом знал. Я говорила: "Твой ребенок умер от твоей руки, и когда-то мы с тобой встретимся на том или ином мире и разберемся". Мы не общаемся с отцом после того, как он увидел меня в военной форме. Брат выложил мою фотографию, отец спросил, если мы встретимся на поле боя, что я буду делать, я ответила - свою работу", - говорит Павлина.

Военная получила награду от президента Зеленского и ответила за что.

"Это было Лисичанское направление, нас брали в кольцо, мы даже об этом не догадывались, для меня в первую очередь было достать тела. На войне нет безопасности, ты тоже обязан быть человеком и понимать, что семье убитого даже тело важно, потому что когда семья ждет непонятно чего, очень тяжело. Там была посадка до трех километров, мы совершали марш, ведь машину ближе не подпускали. Нас было две группы эвакуации - 8 человек. Враг начал наступать, между нами было 200 метров. Люди устали, напуганы, было очень тяжело. Наша группа эвакуации менялась три раза, потому что много было раненых. Эвакуация затянулась на сутки. Этот день был важен, чтобы удержать позиции и чтобы нас не взяли, но нам удалось" - рассказала Павлина.

"Когда мы вернулись, меня вызвал комбат. Я была против, ведь у меня многие друзья погибли. Для меня была самая высокая награда, если бы их семьям вручили ее, но командир сказал, чтобы я ехала", - описала женщина.

Также Павлина рассказала, устали ли военные на фронте и вообще, как там сейчас ситуация.

"Мотивации нет, люди уставшие. Для многих в тылу война кончилась. Я смотрю на тех мужчин, если бы мы не смогли здесь держать, даже если война дошла бы до запада, мужчины находились бы в стороне. Из-за них люди здесь тоже гибнут. Человек переутомляется, его не кем заменить. От того истощения человек готов умереть", - объяснила военная.