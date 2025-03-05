Будьте внимательными. Астролог дала прогноз на эту среду, 5 марта
В среду, 5 марта, следует быть особенно внимательными и осторожными. На этот день не следует планировать новые и важные дела.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что делать 5 марта, чтобы обрести счастье.
Прогноз астропогоды на 5 марта
"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Кроме периода с 12:55 до 14:30 возможны посещения парикмахерской. А из-за ретроградности Венеры лучше отказаться от пластических операций и серьезных одноразовых косметологических процедур", - советует Соловьева.
Кроме этого, ретроградность второй от Солнца планеты не будет способствовать подписанию важных соглашений, новым делам и проектам, обновлению имиджа, началу новых отношений и так далее.
"Нужно быть внимательными, поскольку возможны мошенничество и обман. Осторожно со словами, опасны сплетни и ложь - о них быстро станет известно окружающим. Слова приобретают наивысшую силу и значение: все сказанное может реализоваться в жизни. Все добрые пожелания сбудутся", - рассказала астролог.
"Полезно учиться говорить, работать с логопедами, фониатрами, избавляться от слов-паразитов, овладевать ораторским искусством. Эта среда благоприятна для коллективного труда, необходимы собранность и концентрация. Не бойтесь ответственности за других людей. Не желательно быть дома в одиночестве, также нужно преодолевать негатив", - добавила она.
Гороскоп на 5 марта (иллюстративное фото: freepik.com)
Астролайфхаки на среду
5 марта - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.
"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Лучше на этот день не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями. Хорошее время для общения с братьями и сестрами", - напомнила астролог.
Усилить энергетику Меркурия помогут пчелиный воск и изделия из него. Также стоит есть сыры твердых сортов.
Также следует помнить, что до 9 марта Юпитер будет находиться в разрушительном градусе Близнецов. А такой градус, отметила Соловьева, приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку.
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