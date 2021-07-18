Будьте обережні в супермаркетах: як продавці обманюють покупців

У супермаркетах і магазинах обмани клієнтів стали вже звичайним явищем. Уважних і обережних клієнтів небагато, тому касири постійно користуються цим, щоб отримати свою вигоду.
Як не стати жертвою недобросовісного продавця і не втратити свої гроші – читайте в матеріалі нижче.
Цим прийомом користуються касири, які бачать клієнта з повним візком продуктів або покупець явно дуже втомлений. Вони пробивають непомітно зайвий товар в надії на те, що клієнт це не помітить. Рідко хто починає перевіряти довгий чек відразу біля каси або стежить за тим, що пробиває касир.
Клієнт в нетверезому стані або відволікся на розмову телефоном? Відмінна можливість для касира дати здачу не з тієї купюри, яку отримав. Ви дали двісті гривень, вам дали здачу зі ста - різницю касир покладе у свою кишеню.
До речі, чоловіки на цей прийом попадаються набагато частіше, оскільки вони більш розсіяні на касах супермаркетів.
Зазвичай за цією схемою стоїть керівництво магазину, оскільки єдина мета цього обману – накопичення грошей коштом клієнтів. Ніхто не стане лаятися за 10 копійок на касі. А за один день таких покупців набирається багато і прибуток виходить колосальний. Однак, такий прийом карається законом, через те, що в касах повинно бути досить дрібних грошей.
На полиці ви побачили ціну зі знижкою або на пару гривень менше, ніж зазвичай. На касі вам пробили товар за звичайною ціною. Мета одна - на неуважність покупця.
При спробі зловити касира за руку, клієнт зазвичай наштовхується на стандартні пояснення і вибачення – здача швидко перераховується, різницю в ціні пояснюють помилкою комп'ютера, зайвий товар в чеку – втомою касира або збоєм програми.
Якщо ви хочете захистити свої права і повернути гроші, то можна сміливо викликати поліцію.
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