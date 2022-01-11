Будьте обережні: ця їжа може викликати або посилити артрит

Експерти радять їсти різноманітну рослинну їжу і уникати їжу, яка викликає запалення і сприяє розвитку артриту.

Ультраоброблені продукти

Ультраоброблені продукти, які зберігаються протягом декількох тижнів, зазвичай містять консерванти, які викликають запалення. Мова йде про чіпси, печиво, випічку та інші упаковані продукти з високим ступенем переробки.

Замість цього краще вживати продукти, які не зберігаються так довго і гниють через деякий час.

Фаст-фуд

Щоб значно скоротити споживання продуктів, що викликають запалення, думайте про свіжі продукти, а не смажені.

"Обмежте кількість фаст-фуду. Обмежте кількість концентрованих солодощів, але найголовніше їжте натуральні рослинні продукти", - кажуть лікарі.

Жирна їжа

Транс-жири, насичені жири, які походять з червоного м'яса і цільножирних молочних продуктів, і омега-6 поліненасичені жири з кукурудзяних масел, що містяться в багатьох упакованих харчових продуктах, сприяють хронічному запаленню кишечника.

В одному дослідженні особлива увага приділялася потенційному впливу насичених жирів в раціоні на остеоартрит. У цьому експерименті дослідники вивчали дві групи щурів протягом 16 тижнів.

Одну групу годували їжею з кукурудзяним крохмалем, іншу - їжею з простих вуглеводів і насичених жирів з вершкового масла, пальмового масла або тваринного жиру.

Дослідники виявили, що дієта, що містить 20% насичених жирів, призводила до відкладень насичених жирів в колінних суглобах щурів, що послаблювало хрящі і посилювало запалення, обидва маркери остеоартриту.

Газовані напої

Хоча ви добре знаєте, що підсолоджені цукром напої можуть стати причиною збільшення ваги і піддавати вас ризику розвитку діабету 2 типу, ви можете не знати про іншу потенційну небезпеку вживання занадто великої кількості солодких напоїв - підвищений ризик ревматоїдного артриту.

Два великих довгострокових обсерваційних дослідження, в яких взяли участь 186 900 жінок, пов'язали вживання газованих напоїв з артритом.

Дослідники виявили, що у жінок, які випивали одну або кілька порцій газованих напоїв з цукром (але не дієтичних газованих напоїв) щодня, ризик розвитку ревматоїдного артриту був на 63% вище, ніж у тих, хто не пив газовані напої або менше, ніж одну порцію в день.

Алкоголь

Уникайте звички випивати. Дослідження показують, що алкоголь порушує баланс "хороших" і "поганих" бактерій в кишечнику, а також викликає запалення кишечника.

Зловживання алкоголем також може пошкодити тканини кишечника, зробивши їх проникними або "дірявими", що дозволяє вивести токсини, які викликають запалення .

Надмірне вживання алкоголю також знижує здатність кишечника витягувати поживні речовини з їжі.