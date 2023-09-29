RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будьте осторожны: защищенные iPhone 15 уже научились подделывать

В интернете появились фотографии поддельных коробок iPhone 15 (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В соцсетях распространяются фотографии поддельных упаковок iPhone 15 с новыми защитными пометками. В скором времени подделки могут попасть на прилавки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Twitter-аккаунт китайского блогера и инсайдера MajinBuOfficial.

"Китайцы уже скопировали пломбы для iPhone 15, поэтому соблюдайте осторожность при покупке нового устройства в интернете и предварительно выполняйте все необходимые проверки", - сообщил блоггер.

Поддельные ленты для задней стороны коробки от iPhone 15
(скриншот: @MajinBuOfficial)

Эти ярлыки можно увидеть только под ультрафиолетовым светом. Они наносятся на пломбы, защищающие коробки от вскрытия. На метках есть надпись iPhone и небольшой DataMatrix-код. По идее Apple, они должны помогать покупателям отличать подделки и смартфоны, которые выдают за новые.

Выходит, что этот метод защиты не гарант. Поэтому самым верным способом проверки снова становится сайт Apple, где можно ввести серийный номер гаджета и узнать его подлинность, а также дату активации и срок гарантии.

Поддельный ярлык на коробке от iPhone 15 (скриншот: @MajinBuOfficial)

Пока непонятно, насколько сильно отличаются китайские отметки от оригинальных. Как только подделки появятся на рынке, их нужно будет сравнить с оригинальной коробкой.

Ранее мы сообщали, что на Phone 15 нашли скрытую защиту от подделок.

А еще у нас есть материал о том, что у iPhone 15 Pro обнаружили критические проблемы.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhone