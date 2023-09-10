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Эти знаки Зодиака могут столкнуться с проблемами в ближайшее время: кто в списке

Этим знакам Зодиака не повезет в начале осени (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гороскоп на сентябрь расскажет о трех знаках Зодиака, у которых возникнут проблемы. Долгое время их будут преследовать несчастья. К тому же могут возникнуть проблемы на работе, за которые придется заплатить немалую сумму.

Астрологи рассказали, что ждет каждый знак в этот период. Кто оказался в этом списке - читайте ниже.

Козерог

Представители этого знака Зодиака должны быть на страже в сентябре. Они могут ошибиться, за что придется многое заплатить.

Астрологи советуют не торопиться им с решениями. Вы хотите все и сразу, но так не бывает. Наберитесь терпения и не пытайтесь ускорить время.

Этот знак Зодиака рационален, трудолюбив, добросовестен и умен - поэтому не исключено, что он заранее найдет решение, которое защитит его от ошибки.

Телец

В сентябре вам может показаться, что буквально все падает с рук и все против вас. К тому же могут возникнуть проблемы во всех сферах жизни. В частности, проблемы на работе и конфликты дома. Кроме того, может явиться дополнительная причина для значительных затрат.

Будьте осторожны и терпеливы, не опускайте рук. Все проблемы обязательно со временем решатся.

Рыбы

Вероятно, в конце сентября у Рыб будут часто возникать проблемы. Возможны трудности на работе и проблемы личной жизни.

На работе не стоит надрывать спину из-за людей, открыто пытающихся переложить на вас всю ответственность. Подумайте о себе.

В этот период лучше успокоиться и не брать все крепко к сердцу. Ведь эти проблемы очень быстро решатся в вашу пользу.

Ранее мы сообщали, для кого из знаков Зодиака сентябрь станет самым счастливым месяцем.

Также мы писали, что в NASA добавили 13 созвездий.

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Гороскоп