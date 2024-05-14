Будьте осторожны! Такой график работы повышает риск возникновения ожирения и диабета

Американские ученые из Университета штата Вашингтон и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории провели исследования и выяснили, какой график работы повышает риск метаболических заболеваний.

Какой график работы может сильно навредить вашему здоровью и в разы повышает риск возникновения ожирения и диабета, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследования в научном журнале Proteome Research.

По данным ученых, работа в ночные смены нарушает не только циркадные ритмы, но и белковые ритмы, связанные с регуляцией уровня глюкозы в крови, энергетическим обменом и воспалением. Лишь несколько ночных смен в неделю достаточно для повышения риска появления диабета, ожирения и других сбоев в обмене веществ.

Ведущий автор исследования, профессор Ганс Ван Донген объясняет, что в организме параллельно действуют разные процессы, связанные с биологическими часами в мозге. Когда нарушаются естественные ритмы, может возникнуть постоянный стресс. Именно он связан с долговременными последствиями для здоровья.

В ходе эксперимента добровольцев поместили на смоделированные ночные или дневные смены в течение трех дней. После последней смены участники бодрствовали в течение суток при постоянных условиях: освещения, температуры, позы и приема пищи. Это требовалось, чтобы измерить свои внутренние биологические ритмы без внешнего вмешательства.

Как показало изучение белков, регулирующих уровень глюкозы, ночные изменения полностью изменили глюкозные ритмы у участников эксперимента.

Кроме того, выяснилось, что процессы, связанные с выработкой и чувствительностью к инсулину, больше не синхронизировались у людей на ночной смене. Эти механизмы должны работать вместе, чтобы поддерживать уровень глюкозы внутри здорового диапазона.

Ученые подчеркнули, что этот эффект может быть вызван регулированием инсулина, пытающегося отменить изменения уровня глюкозы, вызванные ночным графиком.