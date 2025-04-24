"Будьте осторожны": что обещает прогноз на 24 апреля и какие дела в "черном списке"

24 апреля наступает особый день, когда у женщин может начаться счастливый период. Кроме этого, на энергии суток будет влиять Юпитер в худшем для себя положении.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на день и озвучила важные советы.

Прогноз астропогоды на 24 апреля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических операций, посещения парикмахерской, оформления брака, романтических свиданий. Возможны хирургические вмешательства. Воздержитесь от сексуальных развлечений. Не тратьте энергию впустую, откажитесь от активной деятельности", - предупредила Соловьева.

"Есть вероятность обманчиво переоценить собственные достижения. Избегайте суеты, не говорите лишнего, не проявляйте тщеславие и гордыню. Будьте осторожны с теми, кто льстит, заставляет обманываться в себе и отвечать лестью в ответ. В разговорах будет теряться энергия, поэтому необходима разборчивость: общайтесь только по интуиции и симпатии. Прощайте тех, кто будет пытаться с вами конфликтовать", - добавила она.

Этот день, отмечает астролог, способствует восстановлению справедливости. В четверг наступит период мира и прощения, подчинения, обязанности и упорного труда. Можно разрывать связь с ненадежными людьми, расставаться с партнерами, подавать апелляцию и искать защиту.

"До восхода Солнца 24 апреля - начало Варутхини экадаши: день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день после Полнолуния, во время индуистского месяца Вайшакха (апрель-май по григорианскому стилю). Слово "варутхини" переводится с хинди как "защищенный, бронированный", поэтому считается, что тот, кто соблюдает все рекомендации этого дня, будет защищен от всех несчастий и ему будут сопутствовать успех и благополучие", - рассказала Соловьева.

"Выполнение всех рекомендаций может облегчить или полностью избавить человека от страданий, поможет создать надежный фундамент для достижения удачливой и счастливой жизни. Интересно, что этот экадаши помогает женщинам вступить в счастливую фазу жизни", - отметила она.

Кроме этого, 24 апреля - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️. И это, напомнила эксперт, худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы.

"В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета. Юпитер будет только в сложных аспектах с Луной, Венерой и Сатурном. Поэтому лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и так далее", - советует астролог.