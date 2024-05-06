Будьте осторожны! Именно эти шесть частей тела больше всего "любят" клещи
Сезон отдыха на природе в Украине в самом разгаре и уже посыпались жалобы после пикников на укусы клещей. Эти маленькие насекомые прячутся в траве, кустах и на деревьях и только и ждут момента, чтобы добраться до тела человека.
Какие части тела клещи любят больше всего и как правильно осматривать себя после прогулки на природе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.
Чем опасны клещи
Сезон активности клещей приходится на апрель - ноябрь, но пик - это май и июнь. Риск принести домой "незваного" гостя произрастает в несколько раз. Клещей много не только за городом и в природе, но и на городских газонах, в парках.
Они не прыгают с дерева и не догоняют свою жертву, но эти насекомые настолько мелкие, что легко могут заползти на человека, когда он отдыхает на кошечке или лавочке.
Наибольшая опасность клещей состоит в том, что они могут переносить возбудителей опасных заболеваний, а во время укуса передавать их человеку. И таких болезней - около 150 видов.
Какие части тела больше всего "любят" клещи
У клещей действительно есть любимые участки тела человека и именно на них они садятся чаще всего. Это:
- Участок паховых впадин
- Запах
- Анальные складки
- Шея
- Складки под молочной железой
- Разгибательная поверхность крупных суставов (т.е. коленный, локтевой)
- Участок возле ушной раковины
Как объясняют врачи-инфекционисты, клещи кусают свою жертву и в настоящее время выпускают специальную жидкость, чтобы обезболить место укуса. Затем они постепенно присасываются к этому месту. И первый признак может появиться за 2-3 дня, когда место укуса начнет чесаться.
Поэтому следует осматривать себя очень тщательно после отдыха на природе и искать тех членистоногих, которые захотели полакомиться вашей кровью.
Как себя проверять
Вам нужно будет хорошее освещение и желательно – помощник, который сможет посмотреть те участки, которые вы увидеть не можете. Также можно использовать зеркало.
Начните обзор снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь вверх:
- Линия носков
- Подколенная впадина
- Нижняя линия нижнего белья (запах)
- Верхняя линия нижнего белья
- Живот
- Нижняя линия бюстгальтера
- Верхняя линия бюстгальтера
- Воротник рубашки
- Линия волосяного покрова на голове
- Ухо
- Волосы и кожа головы
Клещ присасывается медленно, погружая с помощью хелицеров голову в образовавшуюся капиллярную лужу крови и вроде бы "ныряет" туда, чтобы добыть пищу для потомства.
Жертва-носитель, которым нередко становятся люди или собаки, необходимо самкам клеща только для завершения жизненного цикла. Она может пить кровь от 2 до 7 дней, чтобы получить весь требуемый объем.
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