ua en ru
Пн, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будьте осторожны! Именно эти шесть частей тела больше всего "любят" клещи

Понедельник 06 мая 2024 19:16
UA EN RU
Будьте осторожны! Именно эти шесть частей тела больше всего "любят" клещи Какие части тела человека больше всего любят клещи (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сезон отдыха на природе в Украине в самом разгаре и уже посыпались жалобы после пикников на укусы клещей. Эти маленькие насекомые прячутся в траве, кустах и на деревьях и только и ждут момента, чтобы добраться до тела человека.

Какие части тела клещи любят больше всего и как правильно осматривать себя после прогулки на природе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.

Чем опасны клещи

Сезон активности клещей приходится на апрель - ноябрь, но пик - это май и июнь. Риск принести домой "незваного" гостя произрастает в несколько раз. Клещей много не только за городом и в природе, но и на городских газонах, в парках.

Они не прыгают с дерева и не догоняют свою жертву, но эти насекомые настолько мелкие, что легко могут заползти на человека, когда он отдыхает на кошечке или лавочке.

Наибольшая опасность клещей состоит в том, что они могут переносить возбудителей опасных заболеваний, а во время укуса передавать их человеку. И таких болезней - около 150 видов.

Какие части тела больше всего "любят" клещи

У клещей действительно есть любимые участки тела человека и именно на них они садятся чаще всего. Это:

  • Участок паховых впадин
  • Запах
  • Анальные складки
  • Шея
  • Складки под молочной железой
  • Разгибательная поверхность крупных суставов (т.е. коленный, локтевой)
  • Участок возле ушной раковины

Как объясняют врачи-инфекционисты, клещи кусают свою жертву и в настоящее время выпускают специальную жидкость, чтобы обезболить место укуса. Затем они постепенно присасываются к этому месту. И первый признак может появиться за 2-3 дня, когда место укуса начнет чесаться.

Поэтому следует осматривать себя очень тщательно после отдыха на природе и искать тех членистоногих, которые захотели полакомиться вашей кровью.

Как себя проверять

Вам нужно будет хорошее освещение и желательно – помощник, который сможет посмотреть те участки, которые вы увидеть не можете. Также можно использовать зеркало.

Начните обзор снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь вверх:

  • Линия носков
  • Подколенная впадина
  • Нижняя линия нижнего белья (запах)
  • Верхняя линия нижнего белья
  • Живот
  • Нижняя линия бюстгальтера
  • Верхняя линия бюстгальтера
  • Воротник рубашки
  • Линия волосяного покрова на голове
  • Ухо
  • Волосы и кожа головы

Клещ присасывается медленно, погружая с помощью хелицеров голову в образовавшуюся капиллярную лужу крови и вроде бы "ныряет" туда, чтобы добыть пищу для потомства.

Жертва-носитель, которым нередко становятся люди или собаки, необходимо самкам клеща только для завершения жизненного цикла. Она может пить кровь от 2 до 7 дней, чтобы получить весь требуемый объем.

Раньше мы писали о том, как правильно вытащить клеща и нужно ли его везти на анализ.

А еще рассказывали о том, что нужно знать о болезни Лайма и какие у нее симптомы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Клещ укус клеща укуси
NEWS
С какими инфекционными заболеваниями не могут мобилизовать: список
С какими инфекционными заболеваниями не могут мобилизовать: список