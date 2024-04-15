Врач рассказала о болезни Лайма и назвала ее симптомы

Болезнь Лайма - это болезнь, вызываемая бактериями борелии. Обычно люди болеют болезнью Лайма из-за укуса клеща, который переносит эту бактерию.

О симптомах заболевания расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram педиатра Дарьи Власенко.

Что нужно знать о клещах и болезни Лайма

Клещи менее подвержены передаче болезни Лайма, если удалить клеща в течение 24 часов после присасывания. Риск заражения повышается весной, летом и осенью. Но клещи могут проявлять активность в любое время, когда температура выше нуля.

Симптомы болезни Лайма

Укус клеща может выглядеть как крошечная чешуя на коже шишка, очень похожая на укус комара. Это еще не значит, что вы заболели болезнью Лайма. Обычно симптомы появляются поэтапно. Но этапы могут накладываться. А у некоторых людей нет симптомов типичной ранней стадии.

Первая стадия

Ранние симптомы болезни Лайма обычно возникают в течение 3-30 дней после укуса клеща. Эта стадия заболевания имеет ограниченный набор симптомов. Сыпь является типичным признаком болезни Лайма. Но не всегда. Обычно сыпь представляет собой один круг, медленно распространяющийся от места укуса клеща.

Он может просветляться в центре и выглядеть как мишень или яблочко. У 8 из 10 больных болезнью Лайма есть такая сыпь.

Высыпания часто ощущаются теплыми на ощупь, но обычно не болезненны и не чешутся.

Не путайте с реакцией гиперчувствительности на укус клеща – реакции гиперчувствительности на укус клеща обычно развиваются во время прикрепления клеща или в течение 48 ч после его удаления. В отличие от мигрирующей эритемы, которая со временем увеличивается, реакции гиперчувствительности на укус клеща обычно начинают исчезать в течение 24-48 часов.

Другие симптомы начальной стадии:

Лихорадка

Головная боль

Сильная усталость

Скованность суставов

Мышечные боли

Увеличенные лимфатические узлы

Вторая стадия

Без лечения заболевание может прогрессировать. Симптомы часто появляются в течение 3–10 недель после укуса. Вторая стадия часто более серьезна и распространена. Это называется раннедисеминированная болезнь.

Стадия 2 может включать симптомы стадии 1 и дополнительно:

Много высыпаний на других частях тела

Боль или скованность шеи

Мышечная слабость на одной или обеих сторонах лица

Боль в спине и ногах

Болезненный отек глаза или век

Активность иммунной системы в тканях сердца

На третьей стадии у вас могут быть симптомы первой и второй стадий и другие симптомы.