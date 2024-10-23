Как и почему величественное здание в центре Киева превратилось в "бермудский треугольник"

Как выглядит "бермудский треугольник" Киева

Дворец торжественных событий в Киеве, который служит местом для регистрации браков, открылся в 1982 году, в период советской эпохи, когда советам с целью пропаганды было важно создавать крупные государственные объекты инфраструктуры для официальных событий.

Сооружение построено в стиле советского модернизма: имеет просторный фасад и огромные окна, символизирующие "открытость и важность торжеств для общественности". Огромная лестница и мраморные залы подчеркивают официоз и роскошь помещения.

И почти сразу ЗАГС получил от киевлян шутливое название "бермудский треугольник" или сокращенно "бермуды".

"Бермуды", Киев. 1980 год (фото: facebook.com/Киевские истории/Оксана Дубинина)

В течение 1980-1990 годов Дворец торжественных событий действительно имел невероятно масштабные размеры. Три стороны здания стремительно торчали вверх, а потому визуально делали размеры еще больше. В то время ближайшее девятиэтажное здание своей тенью не могло полностью перекрыть Дворец.

Однако сейчас центральный ЗАГС кажется совсем крошечным по сравнению с великанами-небоскребами.

Киевский "бермудский треугольник" по сравнению с новостройками (фото: facebook.com/Киевские истории/Оксана Дубинина)

Почему Дворец торжественных событий получил свое шутливое название?

Вероятно титул "бермудского треугольника" центральный ЗАГС получил из-за своей формы. Здание треугольной формы с причудливыми торчащими вверх сторонами вполне могло напоминать мистическое место.

Однако есть еще другая история происхождения названия. Жители столицы шутят, что во Дворец торжественных событий говорят "бермудский треугольник" из-за того, что в нем открылся новый центральный ЗАГС.

Дворец торжественных событий в Киеве (фото: facebook.com/Киевские истории/Оксана Дубинина)

О нем же появилась юмористическая поговорка "Будьте осторожны! Это место очень опасно! Ох, какие люди в нем исчезают". Но, несмотря на шутки, очередь все же была до ЗАГСа огромной и бесследно никто там не исчезал.

Секрет киевского "бермудского треугольника"

В конце восьмидесятых перед распадом СССР наступил период серьезного дефицита. Чтобы получить одежду, обувь или другие нужные вещи, приходилось пройти целый квест.

Помощниками становились ЗАГСы, один из которых действовал во Дворце торжественных событий. После подачи заявления на регистрацию брака молодожены получали приглашение, позволяющее беспрепятственно купить необходимые вещи. Это были приглашения в такие салоны молодоженов, в которых по списку были и костюмы, и рубашки, и платья, и другая одежда.

Этот "секрет" разведали молодые люди, особенно студенты, которым хотелось получить дефицитные товары. И очереди к "бермудскому треугольнику" увеличились, потому что появилось много желающих жениться. Изобретательные жители столицы начали массово подавать заявления на регистрацию брака для получения "волшебного" приглашения.

Работники центрального ЗАГСа догадывались, какие истинные намерения руководили молодежью. Однако подлинных доказательств найти не смогли. Ведь заявления подавали молодожены, действительно выглядевшие искренне влюбленными и счастливыми. А желание получить приглашение так и осталось секретом "бермудского треугольника".

Восточный угол Дворца (фото: Википедия)

В годы независимости Дворец торжественных событий претерпел несколько обновлений, чтобы соответствовать современным стандартам и запросам. Но, несмотря на это, он является не только важной частью современной жизни Киева и сохраняет дух истории, поэтому его можно считать культурным символом города.