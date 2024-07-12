Будете сиять и не навредите коже: 6 простых способов получить естественный макияж

Безупречные брови

Если в вашей рутине есть время, то вам следует подрисовать брови.

Попытайтесь использовать тонированный гель для бровей вместо того, чтобы вид был более изящным. Это все равно, что хорошо расчесать брови, придать цвет и форму, сохраняя их полный и естественный вид.

Визажист Пилар Деман рассказала, как альтернативный метод, можно уложить брови щеточкой, а затем подкрасить их карандашом легкими штрихами.

Выбирайте легкие альтернативные продукты

При создании природного макияжа всегда ищите легкие альтернативы своим обычным продуктам. Например, BB-крем или CC-крем вместо тонального с полным покрытием или оттеночный бальзам для губ вместо матовой помады.

Тонированный увлажняющий крем или BB-крем обеспечивает достаточное покрытие. Просто кончиками пальцев нанесите и растушуйте крем. Вы также можете использовать влажный спонж для макияжа для нанесения этих продуктов.

Что касается губ, то лучше использовать тонированный бальзам для губ, который только на один или два оттенка темнее, чем ваш естественный цвет губ.

Кремовые продукты

Особенно для тех, у кого сухая кожа, то пудра и другие матовые продукты могут привлечь внимание к таким недостаткам, как чешуйки и морщинки.

Кремовые продукты, как правило, легче смешиваются и обеспечивают молодой и сияющий вид.

Также кремовые тени для век могут быть идеальными для эффекта природного макияжа - они не только легки в использовании, но прекрасно ложатся на кожу.

Завивка ресниц

Прежде чем наносить любой продукт на ресницы, обязательно приобретите качественные щипчики для завивки - это лишь усугубит эффект подкручивания вашей туши.

Начните с подкручивания ресниц от основания и мягкой накачки к кончикам. Затем нанесите тушь для объема.

Эксперт рекомендует выбирать только черную тушь, даже если вы блондинка или рыжеволосая девушка, чтобы максимизировать четкость ваших ресниц.

Легко наносите консилер

Консилер может пригодиться, когда вы пытаетесь осветить круги под глазами или скрыть неприятные изъяны.

Один из способов свести к минимуму использование корректора - нанести его небольшое количество непосредственно на спонж для макияжа, а не на кожу.

Помните, если нужно, вы всегда можете нанести больше продуктов, поэтому следует начинать с наименьшего количества для более тонкого эффекта.