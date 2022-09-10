Ви будете вражені! Як швидко висушити білизну без сушильної машини

Сушильні машини для білизни можуть бути дуже дорогими в експлуатації, тим більше ваші рахунки за електроенергію зростуть ще більше.

Як сушити білизну без цих приладів, розповіли у виданні Express.

Зростання рахунків за електроенергію змушує нас шукати більш економічні способи виконання повсякденних завдань, таких як сушка, прання та приготування їжі.

Сушильні машини, зокрема, відомі тим, що споживають багато енергії і можуть обходитися дуже дорого. Зараз люди шукають альтернативні способи сушіння одягу без використання сушильних машин. Також в сушарках білизна швидко зношується.

Вивішування білизни на сушарці на вулиці - непогана ідея, але взимку такий спосіб не працює.

Як швидко висушити речі?

Переконайтеся, що одяг ретельно віджатий. Для цього запустіть додатковий цикл віджиму.

Не перевантажуйте пральну машину, коли вона забита речами, вона не крутиться ефективно.

Завжди вивертайте одяг

Витрусіть якомога більше складок, перш ніж розвішувати одяг сушитися. За словами експертів з прибирання, м'ятий одяг буде сохнути довше.

Сушіть зовні

У гарну погоду домочадці можуть висушити одяг на вулиці всього за пару годин. Для найшвидшого висихання виберіть сухий сонячний або вітряний день. Висока вологість уповільнює час висихання.

Використовуйте більше однієї сушарки або вішалки для білизни



Для тих, кому потрібно швидко висушити одяг без сушарки, і вона не може висохнути на вулиці або погода невідповідна, можна сушити одяг всередині квартири. Для цього треба купити сушарку для речей.

Поставте її біля джерела тепла - або направте на неї вентилятор.